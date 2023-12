Ende der Generalabsage Der Ball rollt wieder im Berliner Amateurfußball

Gut anderthalb Wochen ruhte der Ball in Berlin. Das Winterwetter hatte zu kompletten Absagen durch den Berliner Fußball-Verband geführt. Nun rollt der Ball wieder.

„Die bis zum 10. Dezember angesetzte Generalabsage für den BFV-Spielbetrieb wird nicht verlängert“, teilte der Verband am Montag mit. Nachdem der Frost und Schneefall zurückgegangen sind und der Großteil der Plätze durch die Bezirksämter wieder für den Trainings- und Spielbetrieb freigegeben wurden, sehen die spieltechnischen Ausschüsse keinen Anlass für eine erneute Verlängerung der Generalabsage“, heißt es von Verbandsseite.

Der BFV teilte außerdem mit, „dass es je nach individueller Platzbespielbarkeit in Einzelfällen weiterhin zu kurzfristigen Absetzungen und Verlegungen kommen kann“. Die ersten Spiele fanden aber bereits am Montagabend statt. So gewann beispielsweise der VfB Einheit zu Pankow in der Altliga-Verbandsliga Ü40 auf Kleinfeld 5:3 gegen den FC Internationale. Für Mittwoch ist unter anderem ein Spiel in der ersten Abteilung der Männer-Landesliga angesetzt, der Köpenicker FC trifft auf den SV Empor II (19.30 Uhr, Wendenschloßstraße).

Für das Wochenende ist dann noch einmal volles Programm angesagt. Wenn das Wetter mitspielt. Aber bislang sieht die Vorhersage gut aus: um die acht Grad und wenig Niederschlag.

Bei Frauen, Männern und im Nachwuchsbereich sind rund um den dritten Advent alle Ligen im Einsatz. In der Berlin-Liga der Männer sind schon für Freitag vier Partien angesetzt. Dann trifft etwa Spitzenreiter BFC Preussen (zehn Siege, vier Unentschieden) auf den SC Charlottenburg (19 Uhr, Malteserstraße). Bei den Frauen empfängt Tabellenführer 1. FC Union II (zehn Siege, zwei Unentschieden) am Sonntag um 12 Uhr den Moabiter FSV (Am Plänterwald).

Im überregionalen Bereich ist zumindest ein Teil der Berliner Klubs noch aktiv. In der Regionalliga Nordost der Männer spielen die meisten Teams aus Berlin sowie der SV Babelsberg 03 allerdings auswärts. Zu Hause treten der Berliner AK (im Poststadion gegen den FSV Luckenwalde) und die VSG Altglienicke (im Jahnsportpark gegen Lok Leipzig, beide Sonntag um 13 Uhr) an. Die Regionalliga der Frauen ist in der Pause, die bis Ende Februar andauert.

Auch die Oberliga spielt nicht mehr. Hertha 03 Zehlendorf wird mit zwei Punkten Vorsprung (aber auch einem Spiel mehr) auf Lichtenberg 47 ins neue Jahr gehen. Weiter geht es am 27. Januar mit dem Nachholspiel Dynamo Schwerin gegen Eintracht Mahlsdorf.