Enttäuschung zum Jahresabschluss Hertha BSC spielt nur 0:0 gegen Schlusslicht Osnabrück

Ruhig war’s im Olympiastadion. Wie bei allen Spielen im deutschen Profifußball, so schwiegen am Samstagmittag auch die Fans von Hertha BSC und dem VfL Osnabrück in den ersten zwölf Minuten. Aus Protest gegen die Entscheidung der Deutschen Fußball-Liga (DFL), Verhandlungen mit einem möglichen Investor aufzunehmen. „Eure Geldgier kotzt uns an“, stand auf einem Transparent. Und: „Geht’s nach der DFL, gibt’s nie genug.“

In den ersten Minuten war nur ein leichtes Grundrauschen von den Rängen zu vernehmen. Genauso, wie ein leichtes Grundrauschen nämlich, wirkte auch die fußballerische Darbietung auf dem Rasen: Herthas letztes Spiel des Jahres war keines, das die 43.650 Zuschauer in Wallung zu versetzen vermochte. Zwar hofften die Fans von Hertha BSC bis zuletzt wenigstens auf einen Lucky Punch. Doch den gab es nicht.

Mit einem 0:0 gegen den Tabellenletzten Osnabrück verabschiedete sich der Berliner Fußball-Zweitligist in die Winterpause. Obwohl Hertha die Serie ungeschlagener Spiele damit auf neun ausbaute, war das Ergebnis – neben dem dürftigen spielerischen Auftritt – eine kleine Enttäuschung. Die Berliner verpassten es, mit einem Heimsieg ihre Ambitionen auf den Aufstieg noch stärker zum Ausdruck zu bringen.

Hertha begann am Samstagmittag zum zweiten Mal überhaupt in dieser Saison und zum zweiten Mal nacheinander ohne Fabian Reese. Aber anders als vor einer Woche, beim Auswärtsspiel in Kaiserslautern, saß der beste und beständigste Spieler der Hinrunde nicht mal auf der Bank. Reese fehlte wegen eines Infekts. An seiner Stelle stand Gustav Christensen in seinem elften Pflichtspieleinsatz für Hertha erstmals in der Startelf.

25 Punkte holte Hertha BSC in der Hinrunde der 2. Bundesliga

Obwohl der junge Däne es wenigstens zu Beginn des Spiels nicht schlecht machte, fehlte den Berlinern ohne Reese das Extravagante. Hertha tat sich schwer, den Qualitätsunterschied im Vergleich zum schon ein bisschen abgeschlagenen Tabellenletzten auszunutzen. So deutlich, wie es die Tabellensituation auszusagen schien, war die Diskrepanz nicht.

Osnabrück hielt energisch dagegen, war im Spiel nach vorne allerdings zu harmlos. Eine echte Gelegenheit hatten die Gäste vor der Pause nicht. Hertha war zwar nicht durchgehend dominant, kam aber immerhin in der ersten Hälfte zu einigen guten Abschlüssen. Mittelstürmer Haris Tabakavic scheiterte zweimal an Philipp Kühn. Auch gegen Derry Scherhant bewahrte der VfL-Torhüter seine Mannschaft zweimal vor einem Rückstand.

Nader El-Jindaoui gab nun auch sein Zweitliga-Debüt

Herthas Trainer Pal Dardai reagierte früh und brachte Bilal Hussein zur zweiten Hälfte für Pascal Klemens. Mit seiner Ballsicherheit sollte er aus dem zentralen Mittelfeld heraus mehr spielerische Impulse setzen. Die Impulse aber kamen erst einmal von den Rängen. Von dort flogen in den ersten Minuten nach Wiederbeginn als weiterer Ausdruck des Protests gegen die DFL etliche Bälle aufs Spielfeld.

Fluss kam nicht nur deshalb nicht in Herthas Spiel. Dardai nahm schon nach einer Stunde die beiden offensiven Außenbahnspieler Scherhant und Christensen vom Feld. An ihrer Stelle kamen Marten Winkler und Nader El-Jindaoui, der nach seinem Profidebüt im Pokal gegen den HSV nun auch erstmals in der Zweiten Liga zum Einsatz kam.

Hertha war bemüht, das Spiel nun mehr in die Osnabrücker Hälfte zu verlagern. Doch das Heimteam strahlte ebenso wie der Gegner kaum noch Gefahr aus. Ein Schuss von Florian Niederlechner nach bereits 70 Minuten war der erste nennenswerte Torabschluss der Berliner. Kühn im Tor des VfL hatte keine Mühe. Auch bei Winklers Kopfball nach einer guten Flanke El-Jindaouis war er zur Stelle.

Knapp zehn Minuten vor dem Ende erhielten Herthas Bemühungen, das Spiel doch noch zu gewinnen, einen weiteren Dämpfer. Nach einem eher unglücklichen Foul im Mittelfeld sah Florian Niederlechner zunächst die Gelbe Karte. Doch der Videoassistent intervenierte. Schiedsrichter Patrick Ittrich schritt zur Überprüfung an den Monitor und zückte anschließend Rot. Es passte zu diesem wenig erbaulichen Nachmittag für Hertha BSC.