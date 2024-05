Erneute Oberschenkelverletzung Serge Gnabry bangt um EM-Teilnahme

Fußball-Nationalspieler Serge Gnabry muss wegen einer erneuten Muskelverletzung um seine Teilnahme an der Heim-EM vom 14. Juni bis 14. Juli bangen. Der Offensivspieler des FC Bayern wurde beim Halbfinal-Aus in der Champions League am Mittwochabend nach nicht einmal einer halben Stunde ausgewechselt und wird laut Trainer Thomas Tuchel wohl mehrere Wochen ausfallen.

„Es ist wieder die gleiche Verletzung, wieder der hintere Oberschenkel. Ich glaube, das dauert schon eine Weile“, sagte Tuchel bei Dazn nach dem 1:2 bei Real Madrid. Gnabry hatte sich im Viertelfinal-Hinspiel am 9. April beim FC Arsenal (2:2) eine ähnliche Verletzung zugezogen und war danach wochenlang ausgefallen. Auch Jamal Musiala und Leroy Sané mussten in Madrid vorzeitig ausgewechselt werden, bei ihnen liegen offenbar jedoch keine größeren Probleme vor.

Julian Nagelsmann gibt den vorläufigen EM-Kader am Donnerstag kommender Woche in Berlin bekannt. Das Trainingslager des DFB-Teams beginnt am 26. Mai in Blankenhain im Weimarer Land. Dabei muss der Bundestrainer auf alle Profis von Borussia Dortmund und Real Madrid verzichten, die am 1. Juni in Wembley um den Champions-League-Titel kämpfen werden.

Fehlen wird das Real-Duo Toni Kroos und Antonio Rüdiger. Auch BVB-Torjäger Niclas Füllkrug ist dann nicht dabei. Weitere mögliche Dortmunder EM-Teilnehmer sind Mats Hummels, der sich zuletzt wieder in bestechender Form präsentierte, Nico Schlotterbeck, Emre Can und Julian Brandt. Karim Adeyemi und Yousoufa Moukoko haben allenfalls Außenseiterchancen.

Dafür kann Nagelsmann dort den Bayern-Block um Torwart Manuel Neuer begrüßen. Das Auftaktspiel der deutschen Auswahl findet am 14. Juni in München gegen Schottland statt.