Ersatz für Sheraldo Becker 1. FC Union verpflichtet Stürmer Chris Bedia von Servette Genf

Der 1. FC Union Berlin hat Chris Bedia von Servette Genf verpflichtet. Nur wenige Stunden, nachdem der Fußball-Bundesligist den Abgang von Sheraldo Becker zu Real Sociedad San Sebastian vermeldet hatte, präsentierten die Berliner einen Nachfolger für den besten Torjäger der vergangenen Saison.

„Chris ist ein großer und wuchtiger Offensivspieler, der uns mit seiner Körperlichkeit und seiner Torgefahr im Angriffsspiel helfen kann“, wird Unions Manager Oliver Ruhnert in einer Vereinsmitteilung zitiert. Dass die Berliner einen neuen Stürmer gut gebrauchen können, gilt nicht erst seit dem Abgang von Becker. Schon die gesamte Saison über tut sich Union offensiv sehr schwer. Kevin Behrens wartet seit August auf einen Treffer, bester Torschütze ist mit Robin Gosens ein nomineller Defensivspieler.

Bedia, 27, wurde in Abidjan, der Hauptstadt der Elfenbeinküste geboren. Seine ersten Schritte im Profifußball machte er in der zweiten französischen Liga beim FC Tours. Über weitere Stationen in Frankreich und Belgien kam der 1,90 große Angreifer in der Winterpause der Saison 2021/22 nach Genf. Dort steigerte er sich kontinuierlich und entwickelte sich zu einem der besten Stürmer der Schweizer Super League. Aktuell führt er die Torschützenliste mit zehn Toren in 17 Spielen an. Auch in den internationalen Wettbewerben hat er in dieser Saison bereits viermal getroffen.

„Für mich war es schon immer ein Traum, in einer der ganz großen Ligen zu spielen. Ich möchte der Mannschaft mit meinen Stärken helfen und hoffe, einige Tore zum Erfolg beitragen zu können und mit Union den Klassenerhalt zu schaffen“, sagte Bedia. Der Stürmer könnte am kommenden Mittwoch beim Nachholspiel in München erstmals im Union-Kader stehen. Das für Freitag geplante Auswärtsspiel der Berliner in Mainz ist witterungsbedingt abgesagt worden.