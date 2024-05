Erst wie ein Absteiger, dann mit Moral 1. FC Union verpasst beim 3:4 gegen Bochum die große Aufholjagd

Bis zum Anpfiff war es noch mehr als eine Stunde, doch vor dem Stadion An der Alten Försterei brannten die Fans des 1. FC Union Berlin bereits das erste kleine Feuerwerk an. Mit Pyro, Fahnen und Gesängen empfingen sie den Mannschaftsbus wie vor einem Finale. Ein Endspiel war das Duell mit dem VfL Bochum zwar nicht, die herausragende Bedeutung im Abstiegskampf war jedoch zu sehen, zu hören und zu fühlen. Der prall gefüllte Gästeblock sang unablässig, der Köpenicker Anhang verwandelte das Stadion mit einer beeindruckenden Choreo in eine Festung – die Stimmung war erstklassig.

Das ließ sich von Unions Leistung in der ersten Hälfte beim besten Willen nicht sagen. Die Mannschaft von Trainer Nenad Bjelica war nach vorne mal wieder harmlos, wackelte defensiv, lud Bochum zum Tore schießen ein. Die Berliner spielten wie ein Absteiger. Durch einen Doppelpack von Maximilian Wittek und einen Treffer von Keven Schlotterbeck stand es schon nach 36 Minuten 0:3. Die Fans riefen mehrfach „aufwachen, aufwachen!“ – und nach der Pause sendete ihre bis dahin völlig verunsicherte Mannschaft tatsächlich ein Lebenszeichen.

Die Joker Yorbe Vertessen und Chris Bedia verkürzten durch einen Doppelschlag nach einer Stunde und Union ließ sich auch vom vierten Bochumer Treffer durch Philipp Hofmann nicht schocken. Benedict Hollerbach erzielte eine Viertelstunde vor Schluss erneut das Anschlusstor. Doch dabei blieb es.

Durch das 3:4 (0:3) vor 22.012 Zuschauenden spitzt sich die Situation der Berliner im Abstiegskampf deutlich zu. Die Relegation droht, zwei Spieltage vor Saisonende ist selbst der direkte Abstieg in der aktuellen Form nicht gänzlich ausgeschlossen. Die Bochumer stehen nach dem Sieg hingegen drei Punkte vor Union und sind in Sichtweite zum Klassenerhalt, der Gästeblock sang: „Wir bleiben drin!“

Nach der schlechtesten 45 Minuten seiner Amtszeit versuchte es Bjelica mit dem Mut der Verzweiflung

Im Vergleich zum 0:0 bei Borussia Mönchengladbach vor einer Woche nahm Trainer Nenad Bjelica zwei Wechsel vor. Für Brenden Aaronson und Yorbe Vertessen rückten Andras Schäfer und Benedict Hollerbach in die Startformation. Der Einsatz war den Berlinern in der Anfangsphase nicht abzusprechen, es war ein typisches Kellerduell mit viel Kampf. Mehrfach flogen die Spieler mit Anlauf in die Zweikämpfe, beide Mannschaften schenkten sich nichts.

Union - Bochum 3:4 (0:3) 1. FC Union: Rönnow - Doekhi, Vogt (46. Vertessen), Leite - Juranovic, Khedira (88. Knoche), Gosens - Tousart (46. Bedia), Schäfer (70. Kral) - Hollerbach, Volland (46. B. Aaronson).



Bochum: Riemann - Passlack (88. Gamboa), Ordez, K. Schlotterbeck, Bernardo - Osterhage, Bero (79. Masovic) - Broschinski (67. Antwi-Adjei), Stöger, Wittek (67. Oermann) - P. Hofmann (79. Daschner) Schiedsrichter: Fritz (Korb). Zuschauer: 22.012. Tore: 0:1 Wittek (16.), 0:2 Wittek (31.), 0:3 K. Schlotterbeck (37.), 1:3 Vertessen (59.), 2:3 Bedia (63.), 2:4 P. Hofmann (70.), 3:4 Hollerbach (74.).

Wie fragil der 1. FC Union im Frühjahr 2024 jedoch ist, zeigte die 16. Minute. Kevin Stöger, der im Falle des Klassenerhalts angeblich nach Berlin wechseln will, leitete einen hohen Ball direkt weiter, Moritz Broschinski hatte auf der rechten Seite viel Platz und fand mit einer flachen Hereingabe Wittek. Die Bochumer Führung warf Union völlig aus der Bahn.

Nach einer halben Stunde rollte die Berliner Hintermannschaft den Gästen erneut den Roten Teppich aus. Robin Gosens verlor im Mittefeld den Zweikampf, der Ball kam zu Wittek und der sah im Strafraum plötzlich aus wie Lionel Messi. Danilho Doekhi rutsche ins Leere, Bochums Angreifer schlug noch einen Haken und schoss dann mit links flach ins kurze Eck.

Bei den ersten Berlinern hingen nun bereits die Köpfe, sie waren völlig hilflos und kassierten kurz darauf das 3:0 durch Schlotterbeck. Der frühere Union-Profi hob die Hände und schien sich für sein Tor fast entschuldigen zu wollen.

Nach der schlechtesten 45 Minuten seiner Amtszeit versuchte es Bjelica mit dem Mut der Verzweiflung und stellte um auf Viererkette. Für Kevin Vogt, Lucas Tousart und Kevin Volland kamen Brenden Aaronson, Chris Bedia und Yorbe Vertessen – eine äußerst wirkungsvolle Maßnahme.

Joker Yorbe Vertessen leitete die Berliner Aufholjagd ein. © dpa/Andreas Gora

Der belgische Winterzugang erzielte in der 59. Minute durch einen Schuss aus 25 Metern das 1:3, Bedia legte nach Pass von Schäfer drei Minuten später nach. Plötzlich war nicht nur das Stadion wieder voll da, sondern auch der Glaube der Berliner Mannschaft. Daran änderte auch das vierte 2:4 durch Hofmann nichts, Hollerbach konterte direkt. In der Schlussphase warf Union alles nach vorne, doch der Ausgleich fiel nicht mehr.