Erster Neuzugang für die kommende Saison Alba Berlin verpflichtet Australier Will McDowell-White

Kurz vor dem Beginn der Play-offs hat Alba Berlin den ersten neuen Spieler für die Saison 2024/25 verpflichtet. Wie der Klub am Mittwoch mitteilte, hat Will McDowell-White einen Zweijahresvertrag bei Alba unterschrieben. Der 26 Jahre alte und 1,96 Meter große Aufbauspieler war in den vergangenen vier Saisons für die New Zealand Breakers in der australisch-neuseeländischen NBL aktiv.

Dort stand er auch mit dem früheren Alba-Profi Peyton Siva und dem aktuellen Berliner Yanni Wetzell in einem Team. In der abgelaufenen Saison legte McDowell-White in 24 Spielen für die New Zealand Breakers 9,2 Punkte, 4,3 Assists und 3,2 Rebounds in knapp 23 Minuten im Schnitt auf. „Will ist ein sehr interessanter Spieler, dessen Entwicklung ich schon eine ganze Weile verfolge. Er kann werfen und verteidigen – vor allem ist er aber ein guter Passgeber und liest Situationen auf dem Basketballfeld mit hoher Spielintelligenz. Mit diesem Skillset passt er sehr gut in unser Konzept“, sagte Albas Sportdirektor Himar Ojeda.

Für McDowell-White ist es eine Rückkehr nach Deutschland. Von 2017 bis 2019 stand er gemeinsam mit Louis Olinde in Bamberg unter Vertrag, kam in dem damaligen Spitzenteam aber kaum zum Zug und spielte hauptsächlich beim Kooperationspartner Baunach in der ProA. Anschließend wechselte er in die USA, wo er für die Rio Grande Valley Vipers in der G-League spielte. 2021 folgte der Schritt nach Neuseeland. Für die australische Nationalmannschaft kam der Aufbauspieler bisher neunmal zum Einsatz.

„Seitdem ich als Teenager in Bamberg gespielt habe, war es immer ein kleiner Traum von mir, eines Tages für Alba zu spielen. Ich freue mich darauf, Teil eines Klubs zu sein, der Jahr für Jahr um die Deutsche Meisterschaft mitspielt“, sagte McDowell-White. „Alba ist dafür bekannt, Spielern dabei zu helfen, ihr volles Potenzial auszuschöpfen.“