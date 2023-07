Erster Sieg im ersten Testspiel Hertha BSC gewinnt 6:0 bei Eintracht Stahnsdorf

Kurz vor der Pause gab Pal Dardai dem jungen Elias Strasner noch einen Tipp mit auf den Weg. Der 18-Jährige, Linksverteidiger von Hertha BSC und erstmals für die Profis im Einsatz, hatte gerade einen Pass auf Fabian Reese gespielt, den dieser, da von zwei Gegenspielern bedrängt, nicht hatte kontrollieren können. „Tempodribbling, dann kommt die Lösung“, sagte Dardai, der Trainer von Hertha BSC, zu Strasner.

Eine Minute später hatte das Talent aus Herthas U 19 erneut den Ball. Er lief los, ließ zwei Gegenspieler von Eintracht Stahnsdorf stehen und passte dann auf den freistehenden Marco Richter. Lektion gelernt.

Nicht nur wegen solcher kleiner Lernfortschritte konnte Dardai am Sonntag zufrieden sein. Seine Mannschaft hatte auch das erste Testspiel der Saison bei Eintracht Stahnsdorf vor 2868 Zuschauern mit 6:0 (5:0) gewonnen. „Die erste Halbzeit war okay, in der zweiten Halbzeit haben ein paar Tore gefehlt“, sagte der Trainer des Berliner Fußball-Zweitligisten. „Nur mit jungen Spielern geht es nicht.“

Statistik 1. Halbzeit:

2. Halbzeit:

Gersbeck – Eitschberger, Gechter, da Silva Kiala, Rölke – Kesik, Klemens – G. Christensen, B. Dardai, Maolida – Scherhant. Tore: 0:1 Winkler (15.), 0:2 Richter (16.), 0:3 Niederlechner (28.), 0:4 Kempf (38.), 0:5 Winkler (42.), 0:6 Scherhant (58.).

Die jungen Spieler hatten vor allem nach der Pause auf dem Feld gestanden, nachdem Dardai einmal das komplette Team ausgetauscht hatten. In der ersten Halbzeit war die vermeintliche A-Elf zum Einsatz gekommen – sofern man das nach einer Woche Training und angesichts der personellen Unsicherheiten im Kader der Berliner überhaupt sagen kann.

Eine Viertelstunde dauerte es, bis das erste Tor der neuen Saison für Hertha fiel. Marten Winkler, nach seiner Leihe zum Drittligisten Waldhof Mannheim zurück, traf mit einem Flachschuss zum 1:0. Kurz vor der Pause gelang ihm auch noch das 5:0. Außerdem trafen gegen den Brandenburger Oberligisten Marco Richter, Florian Niederlechner, Marc Kempf und in der zweiten Hälfte Derry Scherhant.

Die Berliner erledigten die Aufgabe mit großer Seriosität. Schon zur Pause hätten sie deutlich höher führen können. Defensiv ließen sie so gut wie gar nichts zu. Erst gegen Ende der Partie kamen die Stahnsdorfer zu zwei Torschüssen.

Bis auf den erst am Freitag verpflichteten Jeremy Dudziak kamen alle Neuzugänge – Reese, Torhüter Marius Gersbeck und Gustav Christensen – zum Einsatz. Genauso wie Herthas neues Heimtrikot. In den Fanshops des Vereins wird es allerdings erst ab dem 14. Juli erhältlich sein werden – vermutlich in der Hoffnung, dass der Klub bis dahin einen Hauptsponsor für die bisher noch blanke Brust gefunden hat.