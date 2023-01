Erster Verletzter im Trainingslager in Florida Chidera Ejuke wird Hertha BSC gegen den VfL Bochum fehlen

Chidera Ejuke wurde von Co-Trainer Vedad Ibisevic vom Platz geleitet. Irgendwann zog sich der nigerianische Offensivspieler von Hertha BSC sein Trikot ansatzweise über den Kopf. Es sah so aus, als hätte er sich vor Frust am liebsten verkrochen.

Kurz zuvor, nur Augenblicke vor Ablauf der ersten Hälfte in Herthas Testspiel gegen The Villages SC, war ihm Lucas Mauro an der Seitenlinie heftig in die Parade gerauscht. Ejuke ging zu Boden, blieb erst einmal liegen und musste behandelt werden. Irgendwann stand er wieder, doch bevor Ejuke aufs Spielfeld zurückkehrte, pfiff der Schiedsrichter zur Pause.

„Das war erst ein kurzer Schockmoment“, sagte Herthas Trainer Sandro Schwarz unmittelbar nach dem Spiel, das der Berliner Fußball-Bundesligist mit 7:1 für sich entschieden hatte. Der Schock hatte sich zu diesem Zeitpunkt bereits wieder weitgehend verflüchtigt; Schwarz erklärte die Auswechslung des Flügelspielers zu einer reinen Vorsichtsmaßnahme. Den kurzen Weg zurück ins Hotel legte Ejuke zwar mit einer Bandage ums Knie und ein wenig humpelnd zurück, aber immerhin zu Fuß.

Am Tag danach kehrte der Schock zurück. Ejuke, 25, bewegte sich auf Krücken durch das Mannschaftshotel in Bradenton. Für den Nachmittag war eine Untersuchung in einem örtlichen Krankenhaus anberaumt worden, nachdem Ejuke sein rechtes Knie nicht mehr hatte strecken können.

Chidera Ejuke Der Nigerianer ist für Hertha in allen sechzehn Pflichtspielen der Saison zum Einsatz gekommen. Neunmal stand er in der Startelf, zuletzt am elften Spieltag. Ejuke bereitete drei Tore vor. Einen Treffer hat er bisher nicht erzielt.

Wenig später stand die Diagnose fest: Der Offensivspieler hat sich eine nicht näher spezifizierte Bänderverletzung zugezogen, die nicht operiert, sondern konservativ behandelt werden soll. Eine genaue Ausfallzeit gab Hertha nicht bekannt. Einige Wochen aber dürften es werden.

Sicher ist, dass der Nigerianer seiner Mannschaft am Samstag kommender Woche im ersten Pflichtspiel des neuen Jahres beim VfL Bochum fehlen wird. „Das ist natürlich sehr schade für Chidi“, sagte Schwarz.

Bereits am Dienstag soll Ejuke aus den USA nach Deutschland zurückreisen. Er ist damit nach Kapitän Marvin Plattenhardt der zweite Stammspieler, der in der Vorbereitung nicht mit der Mannschaft trainieren kann. „Eine Verletzung zu einem solchen Zeitpunkt ist immer bitter“, sagte Herthas Sportchef Fredi Bobic.

Es geht in dieser Phase nicht nur um den Aufbau der körperlichen Fitness für den Rest der Saison. Es geht auch um das Einüben taktischer Prinzipien, um Automatismen und um den Findungsprozess der Mannschaft. Ein Schwerpunkt im Trainingslager in Florida liegt auf dem Offensivspiel, da hätte Ejuke eine wichtige Rolle einnehmen sollen.

Der Nigerianer, den Hertha im Sommer ZSKA Moskau ausgeliehen hat, spielt links in der offensiven Dreierreihe und hat in dieser Saison in jeder der bisherigen 15 Begegnungen auf dem Platz gestanden. „Es ist wichtig, dass wir alle gesund haben. Weitestgehend“, sagte Schwarz – bevor die Diagnose von Ejukes Verletzung kam.

Im Sommer war das noch anders, der Kader kaum mehr als eine Baustelle, weil sich mögliche Transfers bedingt durch Herthas eingeschränkte finanziellen Möglichkeiten erheblich verzögerten. Sandro Schwarz hat dieser Tage bei der Besprechung mit seinem Trainerteam festgestellt, dass einige seiner Spieler erst jetzt in Florida zum ersten Mal eine komplette Vorbereitung unter ihm mitmachen – obwohl sie schon seit Saisonbeginn für Hertha spielen.

Die Vorbereitung im Sommer war kompliziert

Innenverteidiger Agustin Rogel, Mittelfeldspieler Jean-Paul Boetius, Mittelstürmer Wilfried Kanga und auch Ejuke sind im Sommer entweder erst kurz vor dem ersten Pflichtspiel nach Berlin gekommen oder sogar erst kurz nach Saisonbeginn.

Marco Richter verpasste das Trainingslager in England wegen seiner Hodenkrebserkrankung, Jessic Ngankam verletzte sich an einem der ersten Tage der Vorbereitung und fiel monatelang aus, und Stevan Jovetic war wegen diverser Zipperlein ebenfalls lange vor. Erst kurz vor dem Erstrundenspiel im DFB-Pokal beim Zweitligisten Eintracht Braunschweig stieg er ins Mannschaftstraining.

Die Ergebnisse der Testspiele in England fielen entsprechend mau aus. Alle drei regulären Partien gingen verloren. Auch in dieser Hinsicht läuft es in diesem Winter besser. Zwei Spiele, zwei Siege heißt die Bilanz bisher.

„Es geht auch ums Gewinnen“, sagte Trainer Schwarz am Sonntagabend nach dem beiden Erfolgen. „Wenn du zwei Testspiele hast, solltest du die gewinnen – um für dich ein gutes Gefühl zu haben.“ Dass das Gefühl seit Montag ein wenig eingetrübt ist, hat einen anderen Grund.

