Die Nummer 9 war schon präsent, da hatten die Play-offs zwischen Bayern München und Alba Berlin noch gar nicht begonnen. Auf dem Videowürfel in der Münchner Sedlmayer-Halle warb der Heimklub für Bayern-Trikots, und das eben mit dem besten Spieler, den sie in rot-weiß haben: Jared Cunningham, 27 Jahre alt, 1,95 Meter groß, Shooting Guard mit NBA-Vergangenheit.

Nicht wenige Basketballfans halten Cunningham für den besten Bundesligaspieler, weshalb Berlins Akeem Vargas dem RBB gesagt hatte: "Ich kann dafür sorgen, dass der Kollege Cunningham keine 20 Punkte gegen uns macht." Er, Vargas, werde sich am Rande dessen bewegen, was erlaubt sei.

Am Ende aber stand bei Albas erstem 106:95-Sieg (20:21, 26:17, 18:24, 23:25, 19:8) nach Verlängerung Marius Grigonis im Mittelpunkt. Erst lieferte er mit satten 30 Punkten eine grandiose Show ab, dann kassierte der 24-jährige zwei Sekunden vor dem regulären Ende sein fünftes Foul. Es passte aber zur starken Leistung der Berliner, dass sie in der fünfminütigen Zusatzzeit auch die problemlos verkrafteten.

Das erste Viertel hatte schon verheißungsvoll begonnen, Marius Grigonis versenkte zwei Dreier, Spencer Butterfield einen weiteren. Prompt führte Alba 9:2, was Bayerns Trainer Dejan Radonjic zu einer ersten Auszeit nötigte. "Kämpfen Bayern, kämpfen", schrien die Fans in rot-weiß, wobei es keinesfalls am Einsatz der Münchner Spieler mangelte. Vielmehr hakten die Kombinationen, gerade verglichen mit Albas Angriffen, die Siva und Sikma fein orchestrierten. Grigonis und Butterfield hießen die Profiteure.

Dank Einzelaktionen von Danilo Barthel und Cunningham ließ Bayern die Berliner aber nicht wirklich davonziehen. Direkt nachdem Albas Trainer Aito Garcia Reneses die Auszeit genommen hatte, traf Stefan Jovic von jenseits der Dreierlinie zur erstmaligen Münchner Führung - quasi mit der Schlusssirene.

Spiel zwei steigt am Donnerstag in der Berliner Mercedes-Benz-Arena

Dass dieses 21:20 nicht unbedingt die Kräfteverhältnisse auf dem Parkett widerspiegelte, machte Alba im zweiten Durchgang deutlich. Wieder starteten die Berliner frischer, legte Saibou den Ball zweimal gefühlvoll in den Korb - während die Bayern, insbesondere Stefan Jovic, mit Schiedsrichterentscheidungen haderten. Bayerns Abschlussschwäche aus der Distanz bestrafte Butterfield mit drei Punkten zur zwischenzeitlichen 38:29-Führung. Es war jene Phase, in der die junge Berliner Mannschaft weitaus abgeklärter wirkte als das vermeintliche erfahrenere München. Die heimischen Werfer kämpften bisweilen mit den Nerven, Nihad Djedovic vergab gegen Ende dieses Viertel zwei Freiwürfe am Stück. Davon offenbar noch leicht irritiert, passte er den Ball im nächsten Angriff kläglich ins Aus. Dass es auf diese Art nicht weitergehen konnte, weder für Djedovic, aber auch nicht für den Rest des Bayern-Teams, das erkannte wahrscheinlich auch der in Reihe zwei sitzende Präsident Uli Hoeneß.

Sehr zu Hoeneß' Freude folgte tatsächlich eine Reaktion, Djedovic persönlich nahm sich dieser an. Sieben Punkte des Serben brachten die Roten bis auf einen Punkt heran (45:46), was Alba aber nur bedingt schockte. Grigonis brachte die rund 100 mitgereisten Alba-Fans mit zwei Dreiern ins Schwärmen. Ausgelassen feierte er den zweiten Versuch, der Alba eine 62:51-Führung bescherte. Doch wie es eben so oft der Fall ist, im wahren Leben wie beim Basketball: Auf einen Höhepunkt folgt auch mal ein Tief. Nun haderten die Berliner mit dem Schiedsrichter, etwa als Saibou bei einem Konter grenzwertig gestoppt wurde und selbst der alte Trainerfuchs Reneses kurz die Fassung verlor. Als das Spiel vollständig zu kippen drohte, schickte der Spanier wieder Luke Sikma für Bogdan Radosavljevic aufs Feld. Der beruhigte die Nerven kurzzeitig, so dass Niels Giffey die Berliner mit einer 64:62 ins letzte Viertel schickte. Zwischen Grigonis' Dreiershow und Giffeys Schlusspunkt hatte kein Berliner in den Korb getroffen.

Im Schlussviertel drehten zunächst die Münchner auf. Angeführt vom kämpferischen und nun voll konzentrierten Djedovic holte Bayern zuvor Versäumtes nach. Nun warfen die Münchner auch mal Drei-Punkte-Versuche in den Korb, dunkte Devin Booker zweimal, kochte die Halle. "Steht auf, wenn ihr Bayern seid", brüllte der Hallensprecher, und die Halle stand. München schien obenauf, doch Alba beruhigte den Hexenkessel wieder. Butterfield und Siva trafen aus der Distanz, München rannte wieder hinterher. 87:87 stand es nach der regulären Spielzeit - die fünfminütige Verlängerung musste entscheiden.

In dieser hatten die Berliner das bessere Ende für sich. Vorne mit der nötigen Coolness - Sikmas Dreier zum vorentscheidenden 101:93 war nur ein Beleg dessen, hinten konsequent zupackend, holten sie sich das 1:0 in der Serie. Am Donnerstag folgt in Berlin das zweite Play-off-Duell.