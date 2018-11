Im Fußball sind die Regeln für alle gleich, aber für manche sind sie offensichtlich gleicher. Wer bei Real Madrid spielt und sogar noch Kapitän des spanischen Rekordmeisters ist, darf sich anscheinend mehr erlauben als der Spieler eines ganz normalen Fußballvereins. Zu diesem Schluss kann man auf jeden Fall bei den neusten Enthüllungen des Magazins "Der Spiegel" kommen. Demnach hat Sergio Ramos, der Kapitän von Real Madrid, vor einem Dopingtest im April 2018 einem Kontrolleur der spanischen Anti-Doping-Agentur AEPSAD widersetzt. Dies geht aus Unterlagen hervor, die die Enthüllungsplattform Football Leaks dem "Spiegel" zugespielt hat.

Am 21. September dieses Jahres schickte ein führender Mitarbeiter der AEPSAD ein Schreiben an den Chef der medizinischen Abteilung von Real Madrid. Demnach bat ein Kontrolleur Ramos nach einem Erstligaspiel von Real Madrid in Málaga am 15. April 2018 zur Dopingprobe. Der Verteidiger soll vor dem Test geduscht haben, obwohl der Kontrolleur den Spieler mehrmals davor gewarnt hatte, dass dies ernsthafte Konsequenzen haben könne. Nach dem strengen spanischen Anti-Doping-Gesetz kann Duschen oder Baden vor einem Urintest als "Behinderung eines Teils der Dopingkontrollverfahren" ausgelegt und geahndet werden.

Bei Real Madrid löste das Schreiben der AEPSAD, das mehr als fünf Monate nach dem Vorfall einging, Alarm aus. Der Chefjurist des Klubs schrieb an José Ángel Sánchez, den Generaldirektor Reals: "Die Strafen wiegen äußerst schwer." Eine Anfrage des "Spiegels" ließ Ramos ebenso wie Real Madrid unbeantwortet. Die AEPSAD erklärte auf Anfrage, dass "das Verfahren keine Anhaltspunkte dafür geliefert hat, dass eine Anti-Doping-Regel verletzt wurde". (Tsp)