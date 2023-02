Fredi Bobic und die Klage gegen Hertha BSC Ein Problem bei Hertha mehr, was soll’s

Berlin kommt nie zur Ruhe, Hertha BSC kommt nie zur Ruhe. Kein Klub passt in seiner Zerissenheit besser zur aufregend schönsten und größten Stadt des Landes. Lasst den Rest der Republik ruhig witzeln, Berlin und Hertha machen dit schon. Hertha unterhält uns doch prima. Immer wat los.

Zurzeit kann es nicht verwundern, dass da viel Musike drin ist bei den Blau-Weißen, geht es bei Berlins populärstem Fußballklub doch in der Bundesliga ums Überleben. Doch selbst wenn das nicht der Fall wäre, Unruhe ist Teil der Hertha-DNA. Immer wenn man denkt, ein Problem sei schon genug, poppt das nächste Kracher auf. Diesmal heißt er Fredi Bobic. Der Ende Januar geschasste Sport-Geschäftsführer geht nun gegen seine Kündigung gerichtlich vor. Jawoll.

Fredi Bobic wird von vielen Seiten die Hauptschuld an Herthas sportlicher Krise angelastet

Nach dem Derby gegen Union hatten sie den Mann mit sofortiger Wirkung von seinen Aufgaben entbunden. Weil Bobic einem Reporter nach Herthas 0:2-Niederlage eine Ohrfeige angedroht hatte, nachdem er nach der unmittelbaren Zukunft von Trainer Sandro Schwarz gefragt worden war, wurde aus der ordentlichen eine fristlose Entlassung. Bobic klagt nun gegen beide Kündigungen, es geht dem Vernehmen nach um mehrere Millionen Euro, angeblich vier.

Nun wird Fredi Bobic von vielen Seiten allgemein die Hauptschuld an Herthas sportlicher Dauerkrise angelastet. Dass sich der erfahrene Manager zuletzt ohnehin auf dünnem Eis bewegte, war klar, der Zeitpunkt und Umstände seiner Demission sicher unglücklich und seine Reaktion vor Gericht zu gehen, mag mancher auch eher ungelenk finden. Man sieht sich ja immer zwei Mal im Leben, in Bobics Fall sind die zwei Mal mit Hertha allerdings schon voll – er war von 2003 bis 2005 als Spieler und nun seit 2021 als Verantwortlicher in Berlin.

Ein drittes Mal Hertha und Bobic wird es nicht geben, so viel steht jetzt fest. Womöglich schadet ihm und seinem Ruf die Klage nun in der Branche mehr als Hertha, die werden nun maximal nur Geld verlieren und nicht an Reputation, die ist eh schon nachhaltig ramponiert und das gehört ja zum Gesamtkunstwerk Hertha BSC. Und natürlich: Es ist Bobic‘ gutes Recht, gegen seine Kündigung gerichtlich vorzugehen.

