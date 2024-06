Frühere Bundesliga-Profis treffen Schweiz startet mit Sieg gegen Ungarn in deutsche EM-Gruppe

Die Schweiz ist mit einem verdienten Sieg in die deutsche Vorrundengruppe bei der Fußball-Europameisterschaft gestartet. Das Team von Nationaltrainer Murat Yakin setzte sich am Samstag in Köln mit 3:1 (2:0) gegen Ungarn durch und übernahm damit den zweiten Platz in der Gruppe A hinter Deutschland.

Die Auswahl von Bundestrainer Julian Nagelsmann hatte im Eröffnungsspiel am Freitag mit 5:1 gegen Schottland gewonnen.

Der frühere Nürnberger Kwadwo Duah (12. Minute), Michel Aebischer (45.) und der ehemalige Gladbacher Profi Breel Embolo (90.+3) erzielten die Tore für die Eidgenossen, Barnabás Varga (66.) verkürzte nach der Pause zwischenzeitlich für die Ungarn. Auf den Tribünen beim zweiten Spiel des Turniers blieben etliche Sitze frei.

Die Ungarn sind am Mittwoch (18.00 Uhr) in Stuttgart zweiter deutscher Vorrundengegner. Gegen die Schweiz spielt die DFB-Auswahl am darauffolgenden Sonntag (21.00 Uhr) in Frankfurt.