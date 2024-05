Füllkrug trifft in der 36. Minute BVB schlägt Paris im Halbfinal-Hinspiel der Champions League 1:0

Borussia Dortmund ist dem Finale der Champions League einen großen Schritt näher gekommen. Im Halbfinal-Hinspiel gegen Paris Saint-Germain siegte das Team von Fußball-Lehrer Edin Terzic 1:0 (1:0). Ein Tor von Niclas Füllkrug in der 36. Minute sorgte vor 81 365 Zuschauern im ausverkauften Dortmunder Stadion für den umjubelten Heimsieg.

Das Rückspiel findet am kommenden Dienstag in Paris statt, einen Tag später ermitteln Real Madrid und der FC Bayern (Hinspiel: 2:2) im zweiten Halbfinale den weiteren Teilnehmer des Endspiels, das am 1. Juni im Londoner Wembleystadion stattfindet.

Dank des Sieges gegen PSG haben die Dortmunder auch in der kommenden Saison einen Platz in der auf 36 Clubs erweiterten Champions League sicher, da Deutschland der Bonus-Platz für die starken Europapokal-Leistungen der Bundesligisten in der laufenden Runde nicht mehr zu nehmen ist.

Damit sind neben den bereits zuvor qualifizierten Bayer Leverkusen und Bayern München auch der BVB, RB Leipzig und der VfB Stuttgart in der Spielzeit 2024/2025 sicher in der Champions League dabei. Üblich waren bislang maximal vier Starter pro Land. (dpa)