Füllkrug und Brandt treffen Dortmund gewinnt 2:0 gegen Newcastle in der Champions League

Drei Tage nach der 0:4-Klatsche gegen den FC Bayern München hat Borussia Dortmund in der Champions League eine viel bessere Leistung gezeigt und das Heimspiel gegen Newcastle United gewonnen.

Durch das 2:0 (1:0) am Dienstagabend verbesserten die Borussen ihre Chance auf das Achtelfinale in der Fußball-Königsklasse erheblich und haben in der Gruppe F nun sieben Punkte.

Durch die Tore der Nationalspieler Niclas Füllkrug (26. Minute) und Julian Brandt (79.) ist der BVB unabhängig vom Ergebnis der Konkurrenten nach vier Spieltagen zumindest Zweiter. Auch den direkten Vergleich mit dem Premier-League-Team aus Newcastle hat Dortmund für sich entschieden. (dpa)