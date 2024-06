Für Doping-Kontrolle eingesetzt Bundesarbeitsminister Heil hilft als Freiwilliger bei der Fußball-EM

Arbeitsminister Hubertus Heil (51) hat den 2:0-Sieg der DFB-Auswahl gegen Ungarn aus erster Reihe verfolgt – als Freiwilliger. Als sogenannter Chaperon, als Aufsichtsperson also, war der SPD-Politiker im Anti-Doping-Einsatz und brachte einen der beiden ausgewählten deutschen Spieler zur Doping-Probe, wie eine Sprecherin Heils mitteilte. Wer das war, sollte nicht genannt werden.

Bundeskanzler Olaf Scholz, seine Frau Britta Ernst, Gesundheitsminister Karl Lauterbach und seine Kabinettskollegin Nancy Faeser (SPD) verfolgten ebenso wie Ungarns Regierungschef Viktor Orbán das Spiel von der Tribüne aus – Heil fieberte in Hörweite von Trainer Julian Nagelsmann mit.

Auf X dankte Heil später allen Haupt- und Ehrenamtlichen, „die hinter den Kulissen die EM zu einem wunderbaren Fußballfest machen“. Laut Uefa sind beim Fußballereignis 16.000 Freiwillige im Einsatz.

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle finden Sie einen von unseren Redakteuren ausgewählten, externen Inhalt, der den Artikel für Sie mit zusätzlichen Informationen anreichert. Sie können sich hier den externen Inhalt mit einem Klick anzeigen lassen oder wieder ausblenden. Externen Inhalt anzeigen Ich bin damit einverstanden, dass mir der externe Inhalt angezeigt wird. Damit können personenbezogene Daten an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr Informationen dazu erhalten Sie in den Datenschutz-Einstellungen. Diese finden Sie ganz unten auf unserer Seite im Footer, sodass Sie Ihre Einstellungen jederzeit verwalten oder widerrufen können.

Für Heil, früher selbst rechter Verteidiger beim SV Adler Hämelerwald nahe seiner Heimatstadt Peine in Niedersachsen, waren Europa- und Weltmeisterschaften bisher schon Anlass zu besonderen Aktionen. So guckte er schon als SPD-Fraktionsvize im Reichstagsgebäude mit 50 jungen Menschen aus seinem Wahlkreis Fußball.

2018 wurden ausgerechnet beim Sommerfest des Bundesarbeitsministeriums Heil und seine Gäste Zeugen des deutschen Ausscheidens in der WM-Vorrunde.

Heil kommentierte die 0:2-Niederlage in Kasan gegen Südkorea damals so: „Die deutsche Nationalmannschaft hat das heute so spannend gemacht, wie manchmal die Bundesregierung. Jetzt kommt die gute Nachricht: Es ist noch genug Bier da.“ Diesmal ist der deutschen Mannschaft das Achtelfinale dagegen bereits sicher. (dpa/tsp)