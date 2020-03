Einen Totalisator oder eine Champagner-Bar gab es auf der Rennbahn King Abdulaziz Racetrack in Riad nicht. Dafür aber am vergangenen Wochenende ein neues Spektakel im hochbezahltem Sport. Beim Saudi-Cup laufen die Galopper eben unter anderen Gesetzen, 20 Millionen Dollar (knapp 18 Millionen Euro) für ein Pferderennen sind ein beachtlicher Eintrittspreis in den globalen Rennsport, das Portal "Deutscher Galopp" sah sich gar bemüßigt, vom „Wüsten-Wahnsinn“ zu titeln. Denn in Saudi Arabien wurde das bisher höchstdotierte Galopprennen, der mit zwölf Millionen Dollar dotierten Dubai World Cup, klar überboten.

Allein der Sieger in Riad bekam zehn Millionen Dollar. Und die rennsportliche Elite nahm das satte Angebot natürlich an, allen voran die auf Sandbahnen spezialisierten US-amerikanischen Rennpferde, für die der lohnenswerte Abstecher nach Saudi-Arabien für das in vier Wochen anstehende Spektakel in Dubai ohnehin einen idealen Zwischenstopp darstellte.

Zwischen der Saudi-Arabischen Metropole Riad und Berlin liegen 4169, 95 Kilometer Luftlinie und natürlich Welten. Politisch, gesellschaftlich und sportlich. Sicher, Galoppsport gibt es ja vor den Toren Berlins auch und das seit einigen Jahren in Hoppegarten sogar wieder auf ordentlichem Niveau und gutem Rahmenprogramm. Aber mit dem, was in Saudi Arabien passiert, hat es wenig zu tun. In Hoppegarten loben sie pro Saison für alle Renntage - 2020 werden es zwölf sein - 1,5 Millionen Euro ausgelobt. Zwölf Jahre Hoppegarten macht also einen Renntag in Riad . „Natürlich ist das dort abgehoben", sagt Michael Wrulich, Geschäftsführer der Rennbahn Hoppegarten. „Aber trotzdem hat das auch gute Seiten. Mich haben in den letzten Tagen so viele Menschen auf den Galoppsport angesprochen wie selten zuvor. Das passiert nicht, wenn in Baden Baden oder Berlin galoppiert wird.“

Aber natürlich, im Vergleich zu Saudi Arabien verhalte sich das mit Berlin wie „die Champions League zur Regionalliga“, sagt Wrulich. Sportlich allerdings nicht nur. Im ebenfalls hochdotierten Rahmenprogramm von Ryadh gelang dem seit Jahren in Deutschland - und auch in Hoppegarten - reitenden Niederländer Adrie de Vries gleich im ersten Millionen-Rennen eine Überraschung, als er auf dem Außenseiter Port Lions, der in Bahrain trainiert wird, der Konkurrenz enteilte enteilte. De Vries, der die Wintermonate im Mittleren Osten verbringt und dort sehr geschätzt wird, schrieb auch aus einem anderen Grund Geschichte: Er war der erste Jockey, der ein Rennen auf einer Grasbahn in Saudi-Arabien gewann!

Eine in Deutschland reitende Schweizerin wurde Zweite im Nebenrennen

Auch bei den Frauen lief es erstaunlich gut aus deutscher Sicht. Vier weibliche Jockeys traten mit männlichen Jockeys an, darunter mit Lanfranco Dettori oder Mike Smith die derzeit weltbesten Männer. In diesem Wettbewerb belegte die Schweizerin Sybille Vogt, seit Jahren in Iffezheim tätig, hinter der US-Legende Mike Smith einen beachtlichen zweiten Rang; auch auf den Plätzen drei und vier landete weibliche Jockeys.

Im Hauptrennen siegte dann der vierjährige Hengst Maximum Security in beeindruckender Manier, das über 1800 Meter ging. Unter Jockey Luis Saez aus Panama, der seit über einem Jahrzehnt in den USA reitet. „Das war wirklich ein historischer Moment. Dieses Rennen zu gewinnen, das zum ersten Mal ausgetragen wurde“ sagte der Sieger. Vor allem aber war der Sieg eine Genugtuung für die Disqualifikation im letztjährigen Kentucky-Derby, die höchst umstritten war. Ein Derby kann ein Rennpferd eben nur einmal im Leben gewinnen. Trainer Jason Servis haute hinterher: „Ich denke, heute hat jeder gesehen, wer letztes Jahr in Kentucky das beste Pferd war“.

Das neue rennsportliche Millionenspektakel war womöglich ein zukunftsweisendes Event. Innerhalb kürzester Zeit wurde ein Festival des internationalen Galopprennsports organisiert, welches nicht nur auf Grund der unvergleichlich hohen Gewinnmöglichkeiten seine internationale Resonanz nicht verfehlt hat.

Die Erfolgsgeschichte in Dubai wäre ohne die Vision des dort herrschenden rennsportbegeisterten Regenten Scheich Mohammed und das Geld des 70-Jährigen nicht vorstellbar gewesen. Und sicher ist es ein weiterer (gekaufter) Versuch, sich der Welt zu öffnen und zu zeigen. Obwohl es trotzdem etwas anderes ist, das Megarennen von Saudi Arabien.

Renntage etwa in Deutschland sind Volksfeste, eben nicht nur für Galoppexperten da. Rennsport ohne Wetten, Champagner und inzwischen auch Unterhaltungsprogramm für die Kinder hätten zum Beispiel in Hoppegarten keine Chance, dann könnten sie gleich dicht machen. Trotzdem gewinnt Geschäftsführer Michael Wrulich dem Spektakel von Riad viel Gutes ab. „Der Zeitpunkt hat doch gestimmt, so kurz vor der Grasbahnsaison war das auch Werbung für uns“, glaubt der Geschäftsführer der Berlin-Brandenburger Rennbahn.

Mehr zum Thema Galopprenntag in Hoppengarten Analoge Party für den Sport im Wartezimmer

Denn in zwei Wochen startet die Saison für die Galopper in Deutschland mit dem Renntag in Köln, Ostern ist dann schon Hoppegarten dran. Wetten und Hüpfburgen garantiert.