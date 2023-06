Geldgeber aus Saudi-Arabien Bestes Rad-Team der Welt steht vor einer Übernahme

Das erfolgreichste Rad-Team der Welt steht offenbar vor einer Übernahme durch Geldgeber aus Saudi-Arabien. Einem Bericht des niederländischen Journalisten Raymond Kerckhoffs zufolge soll Jumbo-Visma vom kommenden Jahr an vom saudischen Städtebauprojekt Neom City gesponsort werden. Die Supermarktkette Jumbo hatte angekündigt, sich als Hauptsponsor zurückzuziehen.

Teamchef Richard Plugge gab sich ob des Interesses unwissend, wollte es jedoch nicht ausschließen, da mehrere Personen und Agenturen mit der Sponsorensuche befasst sind. Für Jumbo-Visma fahren Tour-Sieger Jonas Vingegaard, Giro-Sieger Primoz Roglic und Klassiker-Star Wout van Aert.

Neom City ist das wohl größte Architekturprojekt der Welt. Auf einer Fläche von über 26 000 Quadratkilometern – was fast der Größe Belgiens entspricht – sollen diverse Städte und Resorts entstehen. Das Projekt bezieht sein Budget aus dem Öffentlichen Investmentfonds Saudi-Arabiens.

Der aufgrund von Menschenrechtsverletzungen umstrittene Golfstaat investiert massiv in den Sport. Fußball-Superstar Ronaldo wurde in die nationale Liga gelockt, in England wurde der Erstligist Newcastle übernommen. Man engagiert sich zudem unter anderem in der Formel 1, im Golf und im Boxen. (dpa)