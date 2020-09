Der brasilianische Fußballstar Neymar ist wie noch zwei weitere Teamkollegen von Paris St. Germain am Mittwochmorgen positiv auf das Coronavirus getestet worden. Das berichtet die französische Zeitung „L'Equipe“.

Die anderen beiden infizierten Spieler des französischen Dauermeisters sollen Leandro Paredes und Angel Di Maria sein. Alle drei Spieler standen im Champions-League-Finale gegen den FC Bayern München (0:1) vor zehn Tagen auf dem Platz.

Die drei Spieler kehrten alle von der spanischen Urlaubsinsel Ibiza zurück, wo das Virus derzeit aktiv zirkuliert. Wie viele ihrer Teamkollegen verbrachten sie dort nach dem verlorenen Finale einen Teil ihres Urlaubs.

Neymar war zuletzt auf Ibiza und Formentera im Urlaub. Foto: Imago

Neymar, Paredes und Di Maria müssen dem Bericht zufolge nun eine einwöchige Quarantäne einhalten. Das nächste Treffen ihres Klubs ist für den 10. September in Lens geplant, wo sie ein Nachholspiel der französischen Ligue 1 bestreiten werden. Das Spiel ist derzeit nicht bedroht. Erst ab vier Corona-Fällen in einem Verein in den letzten acht Tagen kommt es zu einer Verschiebung des Spiels. (Tsp)