Gruppenphase der Champions League Bayern mit viertem Sieg, Leverkusen vor Königsklassen-Aus, Frankfurt verliert

Bayern München marschiert weiter souverän durch die Gruppenphase der Champions League. Der deutsche Fußball-Rekordmeister gewann am Mittwochabend bei Viktoria Pilsen in Tschechien ungefährdet mit 4:2 (4:0) und kam im vierten Spiel der Königsklassen-Saison zum vierten Sieg.

Schon eine Woche zuvor hatten die Bayern denselben Gegner mit 5:0 bezwungen. In Pilsen trafen Sadio Mané (10.), Thomas Müller (14.) und Leon Goretzka (25./35.). Adam Vlkanova (62.) und Jan Kliment (75.) verkürzten nach der Pause für die Gastgeber. Das Team von Trainer Julian Nagelsmann führt in der Gruppe C die Tabelle nun mit zwölf Punkten an und steht frühzeitig im Achtelfinale.

Sorgen bereitete hingegen die Auswechselung von Müller. Der Nationalspieler musste unmittelbar nach dem 3:0 vom Platz. Zwei Spiele hatte er wegen einer Corona-Infektion gefehlt. Nach Nagelsmanns Willen sollte er zumindest eine Halbzeit spielen, um Praxis für das Bundesliga-Topspiel am Sonntag gegen den Tabellenzweiten SC Freiburg zu bekommen.

Leverkusen verliert 0:3

Bayer Leverkusen droht dagegen unter dem neuen Trainer Xabi Alonso das Aus in der Gruppenphase der Champions League. Die Rheinländer unterlagen am Mittwoch dem FC Porto mit 0:3 (0:1) und rutschten auf den letzten Platz der Gruppe B. Tore von Galeno (6. Minute) und Mehdi Taremi (53./64., jeweils Foulelfmeter) sorgten in einem unglücklichen Spiel für Leverkusen für die erste Niederlage Bayers unter Alonso.



Kerem Demirbay (16.) verschoss einen Foulelfmeter für den Fußball-Bundesligisten. Bei nur drei Punkten aus vier Spielen helfen den schlecht in die Saison gestarteten Leverkusenern bei Atlético Madrid und gegen den für die K.o.-Runde qualifizierten FC Brügge nun nur Siege und Schützenhilfe noch weiter.

Frankfurt verliert bei Tottenham

Auch Europa-League-Sieger Eintracht Frankfurt musste eine schmerzhafte Niederlage hinnehmen. Das Team von Cheftrainer Oliver Glasner verlor am Mittwochabend mit 2:3 (1:3) beim englischen Spitzenclub Tottenham Hotspur. Rund eine Woche nach dem 0:0 im Hinspiel droht den Hessen damit das vorzeitige Aus bei der Premiere in der Königsklasse.

Der überragende Ex-Bundesligaprofi Heung-Min Son erzielte zwei Tore (20. Minute/36.), dazu traf auch Englands Nationalstürmer Harry Kane (28.). Daichi Kamada (14.) erzielte vor rund 60.000 Zuschauern Frankfurts Führung, Faride Alidou (87.) machte in Unterzahl den späten Anschlusstreffer. Zuvor hatte Tuta (60.) Gelb-Rot gesehen. Frankfurt belegt in Gruppe D nun den vierten und letzten Platz.

