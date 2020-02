Die Fans des 1. FC Union waren durchaus optimistisch angereist zum Auswärtsspiel bei Borussia Dortmund. Viele der rund 6500 Berliner hatten noch den rauschhaften Sieg aus der Hinrunde im Hinterkopf und ihre roten Regenjacken aus dem Jahr 2016 an. „Keine Wand ist unbezwingbar“ ist darauf zu lesen und das bezieht sich natürlich auf die Dortmunder Südtribüne, besser bekannt als Gelbe Wand.

Zwei Mal waren die Berliner im DFB-Pokal bereits zu Gast gewesen beim BVB und jeweils hatte nicht viel gefehlt zur Sensation. Am Samstag war die Gelbe Wand allerdings zu steil, zu laut, zu übermächtig. Ein überforderter 1. FC Union verlor das erste Bundesliga-Spiel in Dortmund vor 81.365 Zuschauern im ausverkauften Westfalenstadion durch Tore von Jadon Sancho, Marco Reus, Axel Witsel und zwei Treffer von Erling Haaland 0:5 (0:2).

Union nur in der Offensive verändert

Unions Trainer Urs Fischer veränderte seine Mannschaft im Vergleich zum Sieg gegen Augsburg vor einer Woche nur in der Offensive. Statt Marcus Ingvartsen und Anthony Ujah spielten Marius Bülter, der im Hinspiel noch zwei Toren erzielt hatte, und erstmals von Beginn an Neuzugang Yunus Malli. Beim BVB rückte Erling Haaland nach fünf Toren bei zwei Jokereinsätzen ebenfalls zum ersten Mal in die Startelf.

Die Berliner gaben sich anfangs Mühe, die Forderung ihres Trainers nach einer mutigen Herangehensweise zu erfüllen. Es waren keine drei Minuten gespielt, als Christopher Trimmel eine Flanken von der rechten Seite schlug und Bülter am Fünfmeterraum nur um Zentimeter am Ball vorbeirutschte. Ein frühes Tor hätte Union natürlich in die Karten gespielt – vor allem gegen eine Dortmunder Mannschaft, die zuletzt zwar offensiv kaum zu stoppen, defensiv aber auch sehr anfällig war.

Der BVB steckte diesen ersten kleinen Schock allerdings weg wie ein Spitzenteam. Von Minute zu Minute lief der Ball besser durch die Reihen der Gastgeber und sobald diese das Tempo anzogen, wirkte Union einfach überfordert. Sowohl läuferisch als auch mental waren die Dortmunder einfach schneller. Eine erste Chance von Haaland und Reus konnte Torwart Rafal Gikiewicz mit Glück und Geschick noch vereiteln, doch schon in der 13. Minute erzielte der BVB das 1:0. Eine eigentlich bereits geklärte Aktion machte Christian Gentner durch einen Fehlpass am eigenen Strafraum wieder gefährlich und den Schuss von Sancho fälschte Keven Schlotterbeck so ab, dass dieser unhaltbar für Gikiewicz im Tor landete.

Ohne Freude bei der Rückkehr. Neven Subotic schaute oft nur hinterher. Foto: Leon Kuegeler/Reuters

Die Berliner wackelten nun gewaltig. Raphael Guerreiro scheiterte mit einem Freistoß an Gikiewicz. Der polnische Torwart spielte wenig später einen eigentlich fatalen Fehlpass auf Sancho, hatte aber Glück, dass der Engländer diese Einladung nicht annahm. Bis zum zweiten Dortmunder Tor dauerte es dennoch nicht lange. Nach einer Ecke spielte Julian Brandt im zweiten Versuch eine scharfe Flanke durch den Berliner Strafraum, die Haaland mit seinem unheimlichen Torriecher am langen Pfosten über die Linie drückte.

Von Union kam nach vorne bis auf eine Chance von Schlotterbeck nach einem Freistoß von Trimmel in der ersten Halbzeit nichts mehr und da der BVB bei seinen guten Möglichkeiten immer wieder einen Schlenker zu viel machte, waren die Berliner mit dem 0:2 sehr gut bedient.

Gikiewicz leistet sich schlimmen Fehlpass

Kurz nach der Pause leistete sich Gikiewicz einen weiteren schlimmen Fehlpass auf Sancho, hatte aber wiederum Glück. Dortmund wähnte sich nun offenbar in Sicherheit und ließ kurzzeitig nach. Die Gastgeber pressten nicht mehr so aggressiv und ermöglichten Union ein paar zaghafte Angriffe. Bülter kam dem Anschlusstreffer mit einem Flachschuss knapp neben den kurzen Pfosten noch am nächsten.

Die Berliner witterten ihre Chance – und liefen dem BVB genau ins Messer. Nach einem Ball in die Tiefe war Haaland zu schnell für die Hintermannschaft, Gikiewicz stürzte aus seinem Tor und touchierte den Stürmer minimalst. Haaland fiel hin, Elfmeter.Reus verwandelte den fälligen Strafstoß und damit war Unions Gegenwehr gebrochen.

Urs Fischer nutzte die Zeit nun und ermöglichte Grischa Prömel nach seiner langen Verletzung wichtige Einsatzminuten. Nur eine Minute nach seiner Einwechslung musste der Mittelfeldspieler jedoch mit ansehen, wie der BVB durch Witsel auf 4:0 erhöhte und Haaland danach noch einmal zuschlug. Für Union bleibt die Gelbe Wand vorerst unbezwingbar.