Cristiano Ronaldo ist mit Sicherheit einer der besten Spieler, die jemals gelebt haben. Er ist eine Fußballikone und verfügt über einzigartige Fähigkeiten, die ihm dabei geholfen haben, gleich fünfmal den Ballon-d’Or zu gewinnen. Doch was ist das Geheimnis hinter Ronaldos anhaltenden Erfolg?

Es fängt schon damit an, dass er der erste beim Training ist und hört damit auf, dass er der letzte ist, der den Rasen wieder verlässt. Dies bestätigte auch der jetzige Trainer von Ronaldo Andrea Pirlo, der Ronaldo über ein Jahr trainierte. Doch er ist nicht der Einzige, der diese Meinung teilt. Auch der spanische Fußballspieler Jack Harper hob Ronaldos extrem hartes Training hervor. Nicht ohne Grund spielt der Rekordtorschütze mit seinen stolzen 36 Jahren immer noch auf einem so hohen Level. Von Ronaldos Motivation kann sich noch der ein oder andere Spieler eine Scheibe abschneiden.

Seinem harten Training hat er natürlich auch seine schon fast unmenschliche Sprungkraft zu verdanken. Beim Sprungtest der Chichester Universität sprang der Portugiese unfassbare 2,56 Meter hoch. Das macht mit seiner Körpergröße von 1,87 Meter eine Sprunghöhe von 76 Zentimetern. Damit springt der Fußballspieler genauso hoch wie die Basketballikone Magic Johnson. Ebenfalls beeindruckend ist die Wucht mit der Ronaldo den Ball in der Luft trifft und den Ball unter die Latte befördert. Diese Höhe und Wucht ist für einen Fußballspieler außerordentlich und Ronaldo trägt damit zurecht den Spitznamen „Kopfballbiest“.

Wasser statt Cola

Ronaldo ist außerdem für seine gesunde Ernährung bekannt. Dies zeigte er bei der Pressekonferenz vor dem Spiel gegen Ungarn: Er schob zwei Colaflaschen zur Seite und ersetzte sie mit einer Wasserflasche. Mit dem Satz „Trinkt Wasser“, kommentierte er seine vorbildliche Aktion. Dank Ronaldo ersetzten jetzt auch andere Spieler wie der Franzose Pogba oder der Italiener Locatelli Colaflaschen durch Wasser.

Natürlich helfen nicht nur seine Fußballkünste einen Rekord nach dem anderen zu brechen. Auch seine Erfahrung, die er in über 19 Jahren Fußballkarriere gesammelt hat, hilft ihm dabei immer erfolgreicher zu werden. Immerhin ist Christiano Ronaldo der einzige Spieler, der schon bei fünf Europameisterschaften mitgespielt hat. Seine Erfahrung auf dem Spielfeld machen Ronaldo zu einem Führungsspieler, der sein Team immer wieder motiviert und mitreißt.

Er ist ein erfahrender Spieler, der in jeder Situation weiß, was er machen muss, um die Abwehr und letztendlich auch den Torhüter zu überwinden und das Spiel zu seinen Gunsten zu entscheiden. In Puncto Fleiß, Fitness und Ernährung kann man sich Cristiano Ronaldo also definitiv zum Vorbild nehmen.

Verstoß gegen Coronaregeln

Negativ in Erscheinung getreten war Ronaldo im Januar als er gegen die Coronaregeln verstieß, um den Geburtstag seiner Freundin zu feiern. Anstatt in Turin zu bleiben, fuhr Ronaldos Familie nach Val Veny (Frankreich), um dort in einem eigentlich geschlossen Hotel zu feiern. Ronaldo wurde bei dieser Aktion von der italienischen Staatsanwaltschaft erwischt. Die Staatsanwaltschaft ermittelt nun gegen ihn, da es verboten war, von Italien aus ins Ausland zu fahren.

Hierbei handelt es sich nicht um den ersten Corona Verstoß Ronaldos. Bereits im Oktober 2020 hatte Italiens Sportminister den Portugiesen dafür kritisiert, dass er trotz einer Corona Infektion von Portugal nach Italien in seinem Privatjet flog.

Ronaldo wird von seinen Kritikern vorgeworfen, dass er eingebildet, egoistisch und arrogant sei. Zwischen 2010 und 2013 trainierte Ronaldos Landsmann Jose Mourinho Real Madrid, wo Ronaldo zu dieser Zeit spielte. Mourinho klagte über Ronaldos Selbstverliebtheit während sich Ronaldo über Mourinhos defensive Taktik beschwerte. Ronaldos Teamkollege Luka Modric erzählte, dass es aufgrund dieser Meinungsverschiedenheiten fast zu einer Prügelei, zwischen den Beiden gekommen wäre.

Nachdem Mourinho entlassen wurde, trat er gegen Ronaldo nach: „Wenn ich in taktischer Hinsicht konstruktive Kritik übte, akzeptierte er nicht, was ich sagte.“

Zwei Jahre auf Bewährung wegen Steuerhinterziehung

Im Fokus stand schon oft Ronaldos extravaganten Lebensstil. Er fährt große Autos, besitzt teure Uhren und ein hat ein luxuriöses Haus. Diese alles leistet es sich durch ein Gehalt von 30 Million Euro pro Jahr. Allerdings hat Ronaldo trotz dieser hohen Einnahmen Steuern in Höhe von 5,7 Millionen unterschlagen. Er musste wegen Steuerhinterziehung 18,8 Millionen Euro zahlen und bekam 2 Jahre auf Bewährung.

Man darf allerdings nicht unter den Tisch kehren, dass Ronaldo über die letzten Jahre hinweg viele Charities unterstützt hat. 2013 versteigerte er seinen Ballon d´Or für 600.000 Dollar und spendete das Geld einer Wohltätigkeitsorganisation. Zwei Jahre später überwies er fünf Millionen Dollar an eine Organisation, die Opfern des Erdbebens in Nepal half.

Was seine Ernährung und seinen Fleiß angeht, ist er sicherlich ein Vorbild für viele aufstrebende Fußballspieler. Man kann sagen, dass Cristiano Ronaldo einer der besten Spieler der Welt ist - generationsübergreifend. Durch seine Erfahrung und seine Fußballkünste kommt es den Zuschauern vor als würde Ronaldo mit dem Ball zaubern und wenn er dann in 76 Zentimetern über den Boden schwebt, beweist dass nochmal seine Klasse und macht einfach Spaß zuzuschauen. An Ronaldos Selbstverliebtheit und Kritikunfähigkeit sollte man sich allerdings kein Beispiel nehmen.