Albas Point Guard Peyton Siva wedelte mit den Armen, schrie in Richtung Publikum und Landry Nnoko schlug ihm kräftig auf die Brust. Die Berliner Aufholjagd war gerade in vollem Gange und an den Emotionen nach einem erfolgreichen Angriff war bereits deutlich abzulesen, dass aus einem auf dem Papier einfachen Heimspiel längst ein Pokalkrimi geworden war.

Durch eine Leistungssteigerung in der zweiten Halbzeit gewann Alba Berlin das Viertelfinale am Sonntag gegen den Tabellenletzten der Basketball-Bundesliga knapp mit 82:77 (17:24, 10:15, 29:19, 26:19), musste aber bis in die letzte Minute zittern. Durch den Einzug ins Halbfinale bleibt Alba der große Favorit im Pokal.

Das Spiel hatte gar nicht schlecht begonnen für die Berliner. Gleich den ersten Angriff der Gäste unterband Center Nnoko mit einem rabiaten Block und wenig später setzte Alba mit einem 7:0-Lauf die erste Duftmarke. Viele der 8344 Zuschauer in der Arena am Ostbahnhof werden spätestens jetzt von einer einseitigen Angelegenheit ausgegangen sein, doch die Führung hielt nicht lange. Da die Gastgeber mit sehr schlechten Quoten warfen und sich der MBC im ersten Viertel mehr als doppelt so viele Rebounds schnappte, beendeten die Gäste das erste Viertel mit einer 24:17-Führung.

Zehn schlechte Minuten können schon mal passieren, gerade gegen einen krassen Außenseiter. Doch zum Leidwesen der Alba-Spieler und der Fans wurde es im zweiten Abschnitt nicht besser. Ganz im Gegenteil. Alba erspielte sich gute Wurfchancen, es fehlte jedoch jegliche Präzision. Ob Martin Hermannsson, Luke Sikma oder Marcus Eriksson, immer wieder klatschte der Ball gegen den Ring. Sechs, sieben, acht – erst der neunte Dreier fand den Weg in den Korb.

Manchmal kann das Ende solch einer Misserfolgsserie befreiend wirken, doch nicht am Sonntag. Alba traf weiter kaum einen Wurf und das wirkte sich offensichtlich auch auf das Selbstbewusstsein aus. Der MBC ließ Alba viel Platz an der Dreierlinie, einige Berliner verweigerten den Wurf aber mittlerweile und verloren den Ball dann in der vollgepackten Zone.

Zweistelliger Rückstand zur Halbzeit

Am Ende eines aus Sicht der Gastgeber erschreckenden zweiten Viertels hatte Alba gerade mal zehn Punkte erzielt und dabei nur zwei der 15 Würfe aus dem Feld getroffen. Zur Halbzeit lag der große Favorit mit 27:39 zurück und das hatte weniger mit der Leistung der Gäste als mit den eigenen Unzulänglichkeiten zu tun.

Die Pause kam zur richtigen Zeit. Trainer Aito Garcia Reneses hat in seiner langen Karriere schon alles gesehen und hatte nun endlich Zeit, mit etwas Ruhe auf sein Team einzuwirken – und das zahlte sich aus. Alba startete offensiv deutlich besser in die zweite Halbzeit. Innerhalb von nur vier Minuten erzielten die Berliner 14 Punkte und damit mehr als im gesamten zweiten Viertel. Der Rückstand schmolz nun mit jedem Ballbesitz und die fast teilnahmslose Ratlosigkeit auf den Rängen wandelte sich in laute Anfeuerung.

Der MBC war in Not und hatte der wütenden Berliner Reaktion nicht viel entgegenzusetzen. Alba erzwang mit viel Energie zahlreiche Fouls und ging nach nur sechs Minuten des dritten Viertels durch zwei Freiwürfe von Siva in Führung. Da bei den Gästen nun aber Kaza Kajami-Keane aufdrehte, blieb es zunächst eng. Mit 56:58 aus Berliner Sicht ging es in den Schlussabschnitt.

Dieser war wieder deutlich ausgeglichener als das einseitige dritte Viertel. Kajami-Keane traf seine Würfe weiter eiskalt und kam letztlich auf 28 Punkte, Alba antwortete durch Dreier von Eriksson (18 Punkte). Es war ein echter Pokalkrimi, den vorher wohl kaum jemand für möglich gehalten hatte – mit dem besseren Ende für die Berliner, die dann doch noch insHalbfinale einzogen.