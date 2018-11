Stimmungsboykott beendet

Bevor sich Hertha nachher vielleicht sportlich für das 0:3 aus der Vorwoche rehabilitiert, scheint es im Streit zwischen Ultras und Klubführung bereits Fortschritte zu geben. Nach dem Runden Tisch am Donnerstag, an dem überraschend auch die „aktive Fanszene“ teilnahm, soll der Stimmungsboykott zu Ende sein. So verlautet es zumindest aus Fankreisen. Es ist also davon auszugehen, dass der Gästeblock Hertha in Düsseldorf wieder lautstark unterstützt.