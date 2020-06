Hertha BSC ging in Dortmund schon früh in die Knie. Da hatte das Spiel noch gar nicht angefangen. Und die Spieler des BVB taten es ebenfalls. Unmittelbar vor dem Anpfiff knieten beide Mannschaften, dazu sämtliche Ersatzspieler, die Trainer und Betreuer an der Seitenlinie nieder, um gegen rassistische Diskriminierung zu demonstrieren. Nach dem Anpfiff blieb Hertha BSC im Auswärtsspiel bei Borussia Dortmund, dem Tabellenzweiten der Fußball-Bundesliga, zumindest eine Halbzeit standhaft.

Im fünften Spiel als Cheftrainer hat es nun auch Bruno Labbadia erwischt. Gegen den BVB kassierte er die erste Niederlage mit Hertha BSC. 0:1 (0:0) hieß es am Ende. Trotz einer insgesamt guten Leistung seiner Mannschaft.

[Mehr guten Sport aus lokaler Sicht finden Sie – wie auch Politik und Kultur – in unseren Leute-Newslettern aus den zwölf Berliner Bezirken. Hier kostenlos zu bestellen: leute.tagesspiegel.de]

Labbadia vertraute derselben Startelf wie vor einer Woche und setzte darauf, dass der leere Tank bei seinen Spielern wieder ausreichend gefüllt war. Die Dortmunder mussten erneut auf ihren verletzten Mittelstürmer Erling Haaland verzichten. Mats Hummels fehlte gelbgesperrt und wurde in der Dreierkette von Emre Can ersetzt.

Den Gästen aus Berlin war das neue Selbstvertrauen mit drei Siegen aus vier Spielen unter Labbadia deutlich anzumerken. Sie begannen, auch mit dem Ball, sehr gefällig; gegen den Ball machten sie es ohnehin gut: spielten sehr diszipliniert, gut organisiert und ließen sich von den Dortmunder nur selten aus ihrer Ordnung locken.

Erst Mitte der ersten Halbzeit wurde der Druck auf Herthas Defensive etwas größer. In dieser Phase schafften es die Gäste zu selten, ihrerseits initiativ zu werden und die Defensive des BVB zu beschäftigen. Zwei gute Gelegenheiten erarbeiteten sich die Dortmunder, deren Ausführung jedoch zu wünschen übrigließ. Erst verfehlte Thorgan Hazard aus fünf Metern das Berliner Tor, dann hatte Julian Brandt nach einem klugen Pass freie Schussbahn. Der Ball aber rutschte ihm beim Abschluss über den Spann.

Dilrosun musste schon früh verletzt raus

Hertha fehlte bei den Bemühungen nach vorne das letzte Zutrauen. Zur Pause wurde gerade ein Schuss auf das Tor von Roman Bürki notiert, mit dem Dortmunds Torhüter zudem keinerlei Mühe hatte. Vedad Ibisevic im Sturmzentrum war weitgehend abgeschnitten vom Spiel, Dodi Lukebakio wirkte erneut ziemlich glücklos, und Javairo Dilrosun musste wegen einer Verletzung schon nach einer knappen halben Stunde vom Platz. Für ihn kam Alexander Esswein, der Ende Januar zuletzt im Kader gestanden hatte und nun erstmals unter Labbadia zum Einsatz kam.

Lange Beine: Hertha setzte dem BVB zu, es reichte jedoch nicht. Foto: Lars Baron/dpa

Lukebakio erwischte es zur Pause. Zur zweiten Halbzeit kam für ihn der 19 Jahre alte Jessic Ngankam aus Herthas eigener Jugend, der bisher lediglich zwei Kurzeinsätze für die Profis bestritten hatte. Gefährlich wurde es aber auch zu Beginn der zweiten Halbzeit erst einmal wieder durch den BVB. Nach einer schönen Kombination über Achraf Hakimi und Thorgan Hazard vergab Jadon Sancho fünf Meter vor dem Tor eher kläglich. Noch kläglicher war, wie die Dortmunder kurz darauf eine Drei-gegen-eins-Kontersituation ausspielte. Julian Brandt scheiterte beim Zuspiel in die Spitze an den langen Stelzen von Jordan Torunarigha.

Ngankam leitete mit einem energischen Zweikampf gegen Raphael Guerreiro die erste richtig gute Offensivaktion der Gäste ein: Esswein verfehlte mit seinem Schuss knapp das Tor. Aber insgesamt wurden die Dortmunder nach der Pause zwingender; ihr Offensivspiel wirkte nun zielstrebiger. Und nach einer knappen Stunde konnte der BVB Herthas gute Defensive erstmals überwinden. Nach einer Kopfballablage von Brandt schloss Can sofort ab und schlenzte den Ball zum 1:0 ins Eck.

Mehr zum Thema Vor dem Spiel bei Borussia Dortmund Boyata und Torunarigha geben Hertha BSC Sicherheit

Aber Hertha ließ sich von diesem Treffer noch nicht nachhaltig irritieren. Labbadia brachte Krzysztof Piatek für Per Skjelbred, einen Stürmer für den defensiven Mittelfeldspieler. Hertha verschob seine Linien weiter nach vorne, ging die Dortmunder aggressiver an. In echte Gefahr aber vermochten die Berliner den BVB nicht mehr zu bringen. (Tsp)