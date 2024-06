Hertha- und Union-Tag beim „Pfostenbruch“ Der Tagesspiegel verlost Karten für die EM-Show

Wie sagte eine Besucherin so schön nach ihrem Besuch bei den Stachelschweinen: „Da steckt viel Herzblut drin.“ Und nicht nur das, sondern auch Kabarett und Fußball stecken drin. Am Sonntag (30. Juni) sind unter anderem Christian Arbeit vom 1. FC Union und Peer Mock-Stürmer (will Hertha-Präsident werden) zu Gast bei Frank Lüdecke, danach wird das Spiel Spanien gegen Georgien gezeigt (Einlass ab 19 Uhr, Beginn der Veranstaltung 20 Uhr, Spielbeginn 21 Uhr). Zuvor hat Comedian Christian Schulte-Loht noch seinen großen Auftritt.

Am Montag schaut dann Pierre Littbarski vorbei, danach wird das Achtelfinalspiel Portugal gegen Slowenien auf die Riesenleinwand geworfen, dafür gibt es noch Karten im Verkauf (Einlass ab 19 Uhr, Beginn der Veranstaltung 20 Uhr, Spielbeginn 21 Uhr).

Der Tagesspiegel ist Medienpartner der EM-Veranstaltungsreihe „Pfostenbruch“ in den Stachelschweinen. Wer Karten gewinnen möchte, schreibt bis Sonnabend, 29. Juni, 12 Uhr, „Stachelschweine Union und Hertha“ an sport@tagesspiegel.de. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen, Humor aber für alle erlaubt, die den Weg ins Europacenter finden. Tickets gibt es hier. (Tsp)