Hockey-Paar Pahila Arnold und Paul Dösch im Interview „Es birgt schon Stresspotenzial, wenn der Partner im selben Verein ist“

Frau Arnold, Herr Dösch, Sie haben mit den Teams des Berliner HC in der Hockey-Bundesliga jeweils Platz vier belegt und spielen in der Viertelfinalserie beide gegen Rot-Weiss Köln. Wie gehen Sie in die Heimspiele an diesem Samstag?

PAHILA ARNOLD: Wir haben uns megagefreut, dass wir Köln bekommen haben und nicht Düsseldorf, weil wir gegen die zuletzt gefühlt sehr oft gespielt haben. Köln hat uns immer gut gelegen. Die Karten werden nun neu gemischt. Die haben Druck, wir nicht.