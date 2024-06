Horst Evers über die Fußball-EM „Claudia Neumann wird nur kritisiert, weil sie eine Frau ist“

Horst Evers, wie weit geht denn Ihr Party-Patriotismus. Schminken Sie sich Schwarz-Rot-Gold zum nächsten EM-Spiel der Deutschen und stülpen das Deutschland-Trikot über?

Nein, das mache ich alles nicht. Ich freue mich tatsächlich über die gute Stimmung, die bislang herrscht. Auch darüber, dass das alles so schön angenommen wird, die sehr gute Laune der Fans, die aus fast ganz Europa kommen. Wir hatten irrsinniges Glück mit den Schotten zum Eröffnungsspiel. Die haben gleich mal Maßstäbe gesetzt. Besser kann man das als Fan kaum machen. Und sagen wir mal so: Wenn das größte Problem der ausländischen Fußballpresse die Innenstadtarchitektur in Gelsenkirchen ist, dann läuft es wohl ganz gut. Wobei unsere Gäste natürlich auch mal einen Eindruck von unserem Alltag, also Reisen mit der Deutschen Bahn bekommen.