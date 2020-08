Wer am Donnerstagnachmittag die Internetseite des Berliner Fußballverbandes (BFV) aufrufen wollte, bekam nur folgende Fehlermeldung zu sehen: „Dieses Seite funktioniert nicht. berliner-fussball.de kann diese Anfrage nicht verarbeiten.“ Zu diesem Zeitpunkt waberten gerade die ersten Gerüchte über eine Verschiebung des Saisonstarts im Berliner Amateurfußball durchs Netz, die kurz darauf auch vom BFV per Pressemitteilung bestätigt wurden.

Eigentlich sollte nach der Berlin-Liga, die bereits vor einer Woche den Spielbetrieb wieder aufgenommen hat, an diesem Wochenende auch für alle anderen Spielklassen die Saison beginnen. Doch daraus wird nun nichts. Sämtliche Spiele, auch Pokal der Frauen und der Jugend, wurden abgesagt. Gespielt wird lediglich in der Berlin-, der Ober- und der Regionalliga.

Grund dafür ist ein neues Rahmenhygienekonzept, das dem BFV erst in der vergangenen Woche von den Bezirksämtern vorgelegt worden ist. „Dieses Konzept bringt riesige organisatorische Herausforderungen für die Berliner Fußballvereine mit sich, die innerhalb weniger Tage zwischen dem BFV und den Behörden nicht gelöst werden konnten“, teilte der Verband am Donnerstag in einer Presseerklärung mit.

Damit der Mindestabstand von 1,50 Meter in der Kabine eingehalten werden kann, gehen die Behörden laut BFV davon aus, dass am Wochenende (Samstag/Sonntag) nur zwei Spiele pro Spielfeld möglich sind. Damit wäre ein geregelter Amateurspielbetrieb in Berlin nicht möglich, glaubt der Verband. Der BFV fürchtet sogar das Schlimmste: „Stand heute ist eine ordnungsgemäße Durchführung der Saison gefährdet.“

In den kommenden Tagen soll das Problem der Kabinenbesetzung mit den Sportämtern möglichst abschließend geklärt werden, damit die Saison dann eine Woche später mit dem eigentlichen zweiten Spieltag beginnen kann. „Mir tut es für alle Aktiven unheimlich leid, dass der Saisonstart um eine Woche verschoben werden muss“, sagt Bernd Schultz, der Präsident des BFV. Der Verband habe in dieser Situation eine kurzfristige Entscheidung treffen müssen. Politik und Sport müssten nun eine gemeinsame Lösung finden, um „Sport zu ermöglichen und die Gesundheit aller nicht zu gefährden“.