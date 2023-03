Maren Schiller über Atmung und Entspannung „Ich möchte ein Zeichen für Inklusion setzen“

In Vorbereitung auf den Berliner Halbmarathon Anfang April traf sich die Läuferin und Influencerin Maren Schiller mit der Special Olympics Athletin Heidi Kuder und ihrer Unified Partnerin Lilly Binder zu einem Workout. Neben den gemeinsamen Übungen gab die erfahrene Sportlerin Maren Schiller Tipps, wie man sich auf Wettkämpfe vorbereitet.

In dem Workout übten die drei Athletinnen Fertigkeiten für Atmung und Entspannung. Die spezielle 30-minütige Technik wurde von einem Coach begleitet, um zu lernen, sich vor Wettkämpfen zu entspannen und die Konzentration zu verbessern. „Die Übungen und das Gespräch mit Maren haben Spaß gemacht. Wenn ich im Sommer bei den Weltspielen antrete, versuche ich an ihre Tipps zu denken“, sagte Heidi Kuder, Leichtathletin und Teilnehmerin der Special Olympics World Games Berlin 2023.

Schiller machte zuletzt auf sich aufmerksam, indem sie das gesamte Berliner U-Bahn-Netz ablief. Ihre Follower:innen nahm die Influencerin auf Instagram und Tik Tok dabei mit. Dafür filmte sie die einzelnen Stationen ihrer Route ab und postete die kurzen Videos auf Social Media. Bereits dort teilte sie Tipps, wie man sich beispielsweise auf lange Läufe am besten einstelle.

Von der Begegnung mit den Athletinnen zeigte sie sich begeistert: „Als Friend of the Games unterstütze ich die Bewegung von Special Olympics und möchte ein sichtbares Zeichen für die Inklusion von Menschen mit geistiger Beeinträchtigung setzen. In den Gesprächen mit Heidi und Lilly konnte ich meine Erfahrungen weitergeben, wie ich mich auf Wettbewerbe vorbereite und wie ich beispielsweise mit Nervosität umgehe. Wichtig ist hierbei der Einsatz der Atmung, die wir zusammen im Workshop geübt haben. Die Begegnung mit Heidi und Lilly war wirklich toll.“ (tsp)

