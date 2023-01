Im Trainingslager in den USA Hertha BSC gewinnt das erste Spiel des Jahres 2023

Hertha BSC hat das erste Spiel des Jahres 2023 gewonnen. Eine große Überraschung war das nicht. Der Gegner, der Club de Lyon FC, ist ein US-amerikanischer Viertligist aus Orlando. Die Berliner siegten am Sonntagnachmittag (Ortszeit) in ihrem Trainingslager in Bradenton mit 3:0 (2:0).

Myziane Maolida (per Elfmeter), Kevin-Prince Boateng und Jessic Ngankam (ebenfalls per Elfmeter) erzielten die Tore für das Team von Trainer Sandro Schwarz, das sich noch eine Woche in Florida auf die zweite Hälfte der Saison in der Fußball-Bundesliga vorbereitet.

Das Duell mit den Halbprofis vom Club de Lyon war das erste von zwei Testspielen am Sonntag in der IMG Academy. Am späteren Nachmittag traf Hertha noch auf Villages FC, ebenfalls ein Viertligist aus den USA.

Herthas Aufstellung Christensen (46. Goller) – Kenny, Uremovic, Dardai, Eitschberger – Tousart, Serdar - Boateng (46. Ngankam) – Lukebakio (62. Klemens), Maolida, Scherhant. Tore: 1:0 Maolida (23./Foulelfmeter), 2:0 Boateng (31.), 3:0 Ngankam (61./Foulelfmeter).

Die Begegnung lieferte nur bedingt Aufschluss mit Blick auf Herthas Pflichtspielauftakt am Samstag in einer Woche beim VfL Bochum. So lief Myziane Maolida, eigentlich ein Spieler für die offensive Außenbahn, als Mittelstürmer auf.

Der Franzose ist seit seinem Wechsel nach Berlin im Sommer 2021 nie richtig glücklich geworden. In 16 Bundesligaspielen erzielte er lediglich ein Tor für Hertha. In dieser Saison kam er nur zweimal zum Einsatz; in der Startelf stand er zuletzt am ersten Spieltag, bei der Derbyniederlage gegen den 1. FC Union.

Gegen den Club de Lyon war Maolida an den ersten beiden Toren beteiligt. Das 1:0 erzielte er Mitte der ersten Halbzeit per Foulelfmeter. Zuvor war Derry Scherhant im Strafraum zum Fall gebracht worden.

Den zweiten Treffer bereitete Maolida vor. Von der rechten Seite passte er zum mitgelaufenen Boateng, der aus 15 Meter überlegt zum 2:0 abschloss. Nach der Pause übernahm Jessic Ngankam, der für Boateng eingewechselt wurde, die Position des Mittelstürmers, Maolida rückte auf die Zehn.

Zwei 17-Jährige feiern ihr Debüt

Hertha hatte vor der Pause weitere Chancen, ohne allerdings die eigene Überlegenheit mit letzter Konsequenz auszuspielen. In der Defensive wurde das Team nur selten gefordert. Nach einer Ecke hatten die Halbprofis aus Orlando eine gute Kopfballchance. Mehr ließ Hertha in der ersten Hälfte nicht zu.

Nach der Pause gab Trainer Schwarz dem Nachwuchs die Chance, sich zu präsentieren. Zwei 17-Jährige feierten fern der Heimat ihr Debüt für die Profis. Tim Goller ersetzte zur zweiten Halbzeit Oliver Christensen im Tor und musste tatsächlich bei einem Schussversuch der US-Amerikaner einmal eingreifen. Kurz vor dem Ende hatte er Glück, als ein Kopfball aus kurzer Distanz knapp am Tor vorbei ging.

Pascal Klemens, wie Goller deutscher U-18-Nationalspieler, kam nach einer guten Stunde für Lukebakio und spielte als Sechser neben Lucas Tousart im defensiven Mittelfeld. Unmittelbar zuvor hatte Jessic Ngankam per Foulelfmeter, den er selbst herausgeholt hatte, zum 3:0-Endstand für die Berliner getroffen.

