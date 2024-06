Jungstar von Manchester United Kobbie Mainoo hofft auf seine EM-Chance

Über die plumpe Frage musste Kobbie Mainoo lachen. „When did you last really lose your shit?“ wollte der Journalist in der Presserunde von ihm wissen. Wann sei er zum letzten Mal wirklich ausgeflippt, im positiven oder im negativen Sinne? Der englische Mittelfeldspieler überlegte nur kurz, bevor er seine Antwort fand: „Im FA-Cup-Finale.“