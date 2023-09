Kane wieder nach Tottenham? Club-Chef Levy spricht von Rückkaufrecht für neuen Bayern-Star

Am heutigen Mittwochabend startet der FC Bayern in der Allianz-Arena gegen Manchester United in die Champions-League – mit dem neuen Top-Stürmer Harry Kane. Kurz vor dem Klassiker (21.00 Uhr/Dazn) in München löst eine Aussage des Bosses von Kanes Ex-Club Aufsehen aus.

Die Tottenham Hotspur haben sich Daniel Levy zufolge ein Rückkaufrecht für den Topstürmer zusichern lassen. Diese Klausel sei Teil des Deals mit den Münchnern gewesen, sagte Levy britischen Medien zufolge bei einem Spurs-Fantreffen.

Ich werde Tottenham für den Rest meines Lebens weiter im Auge behalten. Harry Kane, neuer Top-Stürmer des FC Bayern München

Über die Bedingungen der Klausel und die Höhe eines möglichen Rückkauf-Betrags machte der 61 Jahre alte Unternehmer demnach keine weiteren Angaben.

Kane war nach wochenlangen Verhandlungen zwischen dem deutschen Fußball-Rekordmeister und der Tottenham-Führung für eine Ablöse von 100 Millionen Euro nach München gewechselt.

Levy hatte sich lange gegen den Verkauf des Kapitäns der englischen Nationalmannschaft gesträubt, der seit seiner Jugend für die Londoner spielte und dort zur Club-Ikone aufgestiegen war.

Der 30 Jahre alte Kane unterschrieb bei den Bayern einen Vertrag bis Mitte 2027. „Ich werde Tottenham für den Rest meines Lebens weiter im Auge behalten“, hatte Kane zuletzt gesagt. (dpa)