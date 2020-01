Ein bisschen zuckten die sechs oder sieben Alba-Fans zusammen, die etwa eine halbe Stunde vor Spielbeginn mitsamt Fahnen und Trommel aus dem Eingang unterhalb der Gästeecke in die Arena am Ostbahnhof eintraten. Mit diesem Empfang hatten sie schließlich nicht gerechnet: Laute Pfiffe schlugen ihnen entgegen – denn schon lange vor ihnen hatte sich der Anhang von Maccabi Tel Aviv in der Halle breitgemacht.

Geschätzte 1000 Fans hatte Albas Euroleague-Gegner am Donnerstagabend mitgebracht. Und obwohl sie sich gemäß ihrer Klubfarben nahezu vollständig in Gelb und Blau gehüllt hatten, waren sie in der Arena unübersehbar – unüberhörbar sowieso. Am Ende eines unterhaltsamen Spiels hatten sie noch mehr Grund zu feiern, denn ihr Team schlug Alba mit 95:89 (31:28, 19:17, 22:19, 23:25).

"Ich denke, wir haben mit mehr Intensität als zuletzt gespielt", sagte Spielmacher Peyton Siva nach der Partie. "Aber sie haben ein paar schwere Würfe getroffen."

Insgesamt 8616 Fans waren es am Donnerstag in der Arena. Das ist für Albas Verhältnisse eher durchschnittlich, die Stimmung in der Halle war trotzdem bestens. Das lag auch an dem atemberaubenden Spiel, das beide Teams boten. Besonders das erste Viertel hatte es in sich. Die Handgelenke der Spieler beider Seiten erschienen extraweich: Alba brachte den Ball geschickt unter den Korb, Maccabi ließ es von der Dreierlinie regnen – Elijah Bryant traf gleich dreimal von außen.

Albas Siva hatte das Ganze genau von außen beobachtet. Nach seiner Verletzungspause stand er gegen Maccabi wieder im Kader und strampelte sich zunächst auf dem Hometrainer warm. Nach sechs Minuten durfte er erstmals wieder aufs Parkett. Mit seiner ersten Aktion bediente er gleich einmal Sikma per Alley-Oop-Pass, und als er kurze Zeit später auch noch seinem Gegenspieler Nate Wolter den Ball stibitzte und Marcus Eriksson zum 25:23 eindunken konnte, war Feuer in der Arena.

Maccabis Bryant trifft sicher aus der Distanz

Den Start ins zweite Viertel verpfuschte Alba jedoch. Nach zwei Minuten stand es 29:37, und Trainer Aito Garcia Reneses nahm die erste Auszeit. Vor allem die Athletik der drahtigen Maccabi-Spieler unter dem Korb bekam den Berlinern nicht gut. Doch wenn es bei Alba in dieser Saison nicht läuft, dann gibt es im Team einen X-Faktor, der mit seinen mutigen Attacken Punkte erzwingen kann: Makai Mason. Zwei Dreier in Folge traf er – ehe Maccabis Bryant mit seinem vierten Dreier den 45:50-Halbzeitstand erzielte.

Tel Avivs Scharfschütze machte auch in der zweiten Halbzeit gleich munter weiter und eröffnete das dritte Viertel mit Dreier Nummer fünf. Die Luft wurde dünner für die Berliner: Reynolds schlug die Kugel zum 66:52 für Maccabi durch den Ring, für Alba sah es nicht gut aus. Doch Albas Flügelspieler Rokas Giedraitis schnappte sich den Ball und stopfte Maccabis Toptalent Deni Avdija bei seinem Dunk zum 60:69 fast mit in den Korb.

Beim 64:72 vor dem Schlussviertel war Alba wieder in Reichweite. Die Berliner bissen sich in den letzten zehn Minuten noch einmal in die Partie, doch Maccabi hatte stets die passende Antwort. Traf Eriksson von außen, konterte das Scottie Wilbekin per Dreier; legte Martin Hermannsson im Fastbreak ab, ließ Jake Cohen den nächsten Distanzwurf folgen. Alba tat und machte, die Halle brizzelte – doch am Ende feierten die Blau-Gelben aus Tel Aviv.