Kolumne zur Premier League Der Fall von Ronaldo und der Aufstieg von Rashford

In den Monaten seit Beginn der Pause für die Weltmeisterschaft in Katar haben nur wenige Vereine mehr Schlagzeilen gemacht als Manchester United. Die Hauptgeschichte war natürlich der Abgang Ronaldos. Von seinen Possen auf der Ersatzbank bis zu den explosiven Interviews abseits des Spielfelds war seine zweite Phase im Old Trafford wirklich außergewöhnlich.

Während Ronaldo mit Al-Nassr sein neues Kapitel in Saudi-Arabien beginnt, ist die Action in der Premier League bereits wieder im Gange und Manchester United ist in Topform. Nach den Siegen in der letzten Woche gegen Everton im FA-Cup und gegen Charlton Athletic im Ligapokal ist die Mannschaft von Erik Ten Hag nun in den jüngsten zwölf Spielen in allen Wettbewerben ungeschlagen.

Sie haben seit der 1:2-Niederlage gegen Brighton in ihrem ersten Spiel der Saison auch zu Hause nicht mehr verloren. Im Mittelpunkt der Wiederbelebung von United steht sowohl physisch als auch im übertragenen Sinne Marcus Rashford, der den besten und beständigsten Fußball seiner Karriere spielt.

Auf dem Weg zur Weltmeisterschaft erwarteten viele, dass er in Gareth Southagtes englischem Setup eine Ersatzrolle übernehmen würde. Obwohl Rashford während des Turniers nur einmal in der Startelf stand, wurde er zusammen mit Bukayo Saka Englands bester Torschütze und zeigte sich erneut als einen der wichtigsten Aktivposten der Nationalmannschaft.

Rashford wird vorm gegnerischen Tor immer gefährlicher

Jetzt zurück bei seinem Verein, hat Rashford seine Form vor dem Tor nachdrücklich bestätigt. Mit Toren beim jüngsten Sieg in der Premier League gegen Bournemouth sowie drei weiteren in den beiden Pokalspielen hat er nun zum ersten Mal in seiner Karriere in sechs Spielen in Folge getroffen. Seine Trefferserie in den letzten acht Heimspielen von United ist jetzt Vereinsrekord.

Die Fans waren schockiert, als sie sahen, dass Rashford vor zwei Wochen aus disziplinarischen Gründen aus der Startaufstellung von United für das Duell bei Wolves gestrichen wurde. Wie er in seinem Interview nach dem Spiel gestand, hatte er verschlafen und den Beginn einer taktischen Besprechung verpasst. Regeln sind Regeln. Wenn wir etwas aus Ronaldos Zeit bei United in dieser Saison gelernt haben, dann dass Ten Hag keine Ausnahmen macht, egal um welche Person es sich handelt.

