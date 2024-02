Leichtathletik-Highlight in Berlin Die Weltklasse trifft sich beim Istaf Indoor

Am Freitagabend ist es wieder so weit: Zum elften Mal findet in der Mercedes-Benz-Arena in Berlin das Istaf Indoor statt. Auch in diesem Jahr treten bei dem hochklassigen Leichtathletik-Highlight zahlreiche Weltklasse-Athleten und Athletinnen an.

Bei dem anstehenden Meeting nehmen insgesamt Sportler und Sportlerinnen aus 32 Ländern teil – Rekord in der bisherigen Geschichte des Istaf Indoor. Mit dabei ist auch wieder die deutsche Olympiasiegerin und Weltmeisterin im Weitsprung, Malaika Mihambo. Der Publikumsliebling hat in der vergangenen Woche erst die Deutsche Hallenmeisterschaft gewonnen und kommt dementsprechend mit viel Selbstbewusstsein nach Berlin.

12.000 Zuschauende werden zum Istaf Indoor in der Berliner Mercedes-Benz-Arena erwartet.

Nach ihrem Muskelfaserriss im vergangenen Jahr kommt Mihambo immer besser in Form: „Ich bin sehr dankbar, dass ich jetzt schon wieder erstaunlich gut dastehe, eigentlich fast schon besser, als wir das uns selbst im Moment erhofft hatten.“

Ebenfalls an den Start geht Kristin Pudenz im Diskuswerfen. Die Olympia-Zweite tritt dabei zum Abschluss des Abends auch im beliebten Diskus-Duell an. Dort begegnen sich in einem jeweils direkten Vergleich im Modus jeder gegen jeden, vier Diskuswerferinnen und vier Diskuswerfer. Zwei der bisherigen drei Aufeinandertreffen konnten die Frauen für sich entscheiden. Eine Bilanz, die Pudenz gerne ausbauen würde.

Diskus-Weltmeister Kristjan Ceh erstmalig dabei

Neben Pudenz tritt für das Frauen-Team unter anderem auch Shanice Kraft an. Bei den Männern geht neben Christoph Harting zum ersten Mal auch Weltmeister Kristjan Ceh aus Slowenien an den Start. Freuen kann er sich dabei schon auf eine ganz besondere Stimmung, denn auch in diesem Jahr werden rund 12.000 Zuschauende in der Mercedes-Benz-Arena erwartet.

Speziell während des Duells ganz am Ende läge der komplette Fokus auf den Diskuswerfenden, berichtet Pudenz: „Das ist für uns so super selten, also das gibt es in der Form eigentlich wirklich nur hier.“ Ebenfalls neu ist in diesem Jahr der Para-Sprint, der als weitere Disziplin dazukommt und das Angebot komplett macht.

Das Hauptprogramm beginnt, nach den Nachwuchs-Wettkämpfen (ab 16.45 Uhr), um 18 Uhr. Übertragen wird der Abend in der ARD oder auch im Livestream beim RBB und in der Sportschau.