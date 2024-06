Losgelöster EM-Auftaktsieg Das DFB-Team zeigt eindrucksvoll, dass es bereit ist

Als die inoffizielle Torhymne der deutschen Fußball-Nationalmannschaft und Peter Schillings Worte „Völlig losgelöst“ aus den Lautsprechern der Münchner Arena ertönten, hatten einige der schottischen Fans bereits das Stadion verlassen. Die deutschen Anhänger kamen indes aus dem Feiern kaum mehr heraus.

Dass sie derart euphorisch waren, lag nicht nur an dem Lied „Major Tom“, sondern vielmehr am Auftritt der deutschen Fußballer am Freitagabend. Durch den 5:1-Auftaktsieg gegen Schottland ist der Mannschaft von Bundestrainer Julian Nagelsmann der perfekte Start ins Turnier gelungen.

Eine Leistung, die sie letztmalig bei der EM 2016 vollbracht hat – damals reichte es für den Einzug ins Halbfinale. Wie weit es diesmal geht, wird sich zeigen. Sicher ist aber, dass das DFB-Team ein Ausrufezeichen in Richtung der anderen Nationen gesetzt hat.

Nach einem Auf und Ab im vergangenen Länderspieljahr, und den undurchsichtigen Spielen gegen die Ukraine und Griechenland, hat die deutsche Nationalelf eindrucksvoll gezeigt, dass sie bereit ist für dieses Turnier.

Während die Offensive mutig und mit viel Spielwitz auftrumpfte, glänzte die Defensive zumeist mit positiver Unauffälligkeit. Die Schotten spielten kaum nach vorne und wenn doch, war auf die Innenverteidiger Jonathan Tah und Antonio Rüdiger – mit Ausnahme seines Eigentors – Verlass.

Die Etablierten halten den Jüngsten den Rücken frei

Dass das Zusammenspiel der Hochbegabten und gleichzeitig Jüngsten des Teams, Jamal Musiala, Florian Wirtz und Kai Havertz, derart gut funktionierte, lag auch an den etablierten Kräften Toni Kroos und Kapitän Ilkay Gündogan.

Die beiden Mittelfeldstrategen waren an der Entstehung der ersten drei Tore entscheidend beteiligt und sorgten ganz nebenbei dafür, dass das deutsche Team als Einheit auftrat. Sie sortierten die Spieler um sich, trieben an. Sie nahmen, wenn nötig, Tempo raus und sorgten so dafür, dass nahezu jeder Spieler in der Lage war, seine Bestleistung abzurufen.

Mit dem 5:1 ist Deutschland nun ein Auftakt geglückt, auf den sich bestens aufbauen lässt – auch wenn mit Ungarn als zweiten Gegner eine weitaus schwierigere Aufgabe wartet. Der Umstand, dass eine deutsche Mannschaft nach einem Auftaktsieg noch nie in der Gruppenphase ausgeschieden ist, dürfte zusätzlich Zuversicht geben.