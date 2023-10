Mexiko - Deutschland heute Nacht live Wann Anstoß ist und wo Sie das Spiel im TV und Stream sehen

„Amateurhaft“ – so nannte Bayern-Patron Uli Hoeneß die Anstoßzeit des Freundschaftsspiels Mexiko gegen Deutschland. Auf diese Art gelinge es nicht, die deutschen Fans nach mehreren schlechten Turnieren wieder hinter die Mannschaft zu bringen, glaubt Hoeneß. „Da hätte man sagen müssen, ‚entweder wir schaffen das, dass wir das zu einer vernünftigen Zeit machen, oder wir fahren dann eben nicht nach Amerika‘“.

Die DFB-Elf der Herren ist aber bekanntlich trotzdem nach Nordamerika gereist, wo nach dem 3:1-Sieg gegen die USA nun die zweite Bewährungsprobe für den neuen Bundestrainer Julian Nagelsmann bevorsteht.

Nachdem am Samstag mehr als sieben Millionen Zuschauer:innen bei dem Freundschaftsspiel eingeschaltet hatten, dürfte die Quote jetzt deutlich geringer ausfallen. Das Erste übertragt die Partie Mexiko - Deutschland am Mittwoch um 2 Uhr nachts deutscher Zeit.

Mexiko - Deutschland im TV und Livestream Das Erste beginnt um 1:45 mit der Berichterstattung.

Das Spiel läuft auch im Livestream.

Vor Ort im Lincoln-Stadion in Philadelphia wird um 20 Uhr Ortszeit angepfiffen. Das ist gut für das Publikum in den USA und vor allem für die Fans in Mexiko. In der Hauptstadt Mexiko-City wird es 18 Uhr sein, wenn der Unparteiische die Partie eröffnet.

Diesmal geht es nach den mexikanischen Fans

Der mexikanische Verband konnte sein Heimrecht geltend machen und hat sich für eine Uhrzeit entschieden, die im Interesse der eigenen Fans ist. Es geht also diesmal offensichtlich nicht um die Wünsche des deutschen und europäischen Publikums, auf die bei vielen anderen internationalen Fußballspielen Rücksicht genommen wird.

Eine Auslandsreise als Werbetour für die Bundesliga

Die aus deutscher Sicht ungünstige Uhrzeit hat auch etwas damit zu tun, dass die Bundesliga auf der Suche nach neuen Einnahmequellen ist und dabei Zuschauer:innen im Ausland in den Blick nimmt.

Die Auslandserlöse, bisher das Sorgenkind, sollen steigen. „Irgendwann müssen wir uns auch ein bisschen zeigen“, sagte DFL-Aufsichtsrat Hans-Joachim Watzke kürzlich im „Deutschlandfunk“, er befürwortet die stärkere Vermarktung der Bundesliga im Ausland. Die DFB-Spieler sind in den USA also auch als Werbebotschafter für die deutsche Liga unterwegs.

Kritik aus der Heimat gab es nicht nur wegen der Uhrzeit. Auch wurden die Strapazen einer solchen Reise mit Jetlag und insgesamt zwei Partien als unverhältnismäßig angemahnt, insbesondere für die Spieler von Dortmund. Sie müssen bereits am kommenden Freitag im Ligaspiel gegen Werder Bremen antreten, kurz nach ihrer Rückkehr aus den USA.

Auch Bundestrainer Nagelsmann, der bis zum vergangenen März den FC Bayern trainierte, äußerte Verständnis: „Aus Vereinstrainersicht, da braucht man nicht rumzulügen, ist es relativ normal, dass man der Reise kritisch gegenübersteht. Das würde ich wahrscheinlich genauso sagen, wenn ich noch im Verein wäre.“

Verteilte Übertragungsrechte

Es ist alles nicht mehr so einfach in der Welt des modernen Fußballs. Dazu gehört auch, dass viele Sportfans den Überblick verloren haben, wo sie welches Spiel eigentlich zu sehen bekommen. Die Partie gegen die USA lief am Samstag exklusiv auf RTL, das aktuelle Spiel hingegen wird wieder im öffentlich-rechtlichen Rundfunk gezeigt.

Hintergrund: Der Markt um Sportübertragungsrechte – nicht nur beim Fußball – ist in Bewegung. In den vergangenen Jahren forderten insbesondere Streamingdienste die jahrelange Vorherrschaft der alten TV-Sender heraus. Aus Sicht der Ligen ist das eine positive Entwicklung, treibt der Wettbewerb doch die Preise für die Ausstrahlungsrechte nach oben.

Dem Publikum aber steht eine unübersichtliche Europameisterschaft bevor. Die Ausstrahlung der Fußball-EM 2024 wird sich auf drei Anbieter verteilen: Der Telekom-Streamingdienst Magenta TV wird alle 51 Spiele übertragen. ARD und ZDF zeigen 34 Partien (darunter alle deutschen Spiele, das Eröffnungsspiel, die Halbfinals sowie das Finale). Die restlichen 17 Spiele gibt es bei RTL zu sehen. (mit dpa)