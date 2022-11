Nach 2:1 in Lissabon Eintracht Frankfurt erreicht Achtelfinale der Champions League

Debütant Eintracht Frankfurt hat in der Champions League überraschend das Achtelfinale erreicht und darf sich auf weitere europäische Nächte im Frühjahr 2023 freuen.

Das Team von Chefcoach Oliver Glasner gewann am Dienstagabend mit 2:1 (0:1) bei Sporting Lissabon und drehte vor 41.744 Zuschauern im letzten Gruppenspiel einen Rückstand, um die letzte Chance auf das Überwintern in der Königsklasse zu wahren.

Arthur Gomes (39. Minute) hatte für die Gastgeber getroffen, bevor Daichi Kamada (62./Handelfmeter) und Randal Kolo Muani (72.) die Partie zugunsten des Europa-League-Siegers drehten. Die Spiele in der Runde der letzten 16 finden im Februar und März statt.

Der FC Bayern München hat unterdessen zum dritten Mal in der Clubgeschichte die Champions-League-Gruppenphase mit sechs Siegen in sechs Spielen abgeschlossen. Die Mannschaft von Trainer Julian Nagelsmann kam zu einem 2:0 (1:0) gegen den ebenfalls für das Achtelfinale qualifizierten Traditionsclub Inter Mailand. Die Münchner Treffer erzielten Benjamin Pavard (32.) und Eric-Maxim Choupo-Moting (72.).

Bayer Leverkusen hat sich am letzten Gruppenspieltag der Champions League zumindest die weitere Teilnahme an der Europa League gesichert. Dem Fußball-Bundesligisten genügte am Dienstag daheim ein 0:0 gegen den FC Brügge. Da der direkte Konkurrent Atlético Madrid 1:2 (0:2) beim FC Porto verlor, schaffte Leverkusen noch den Sprung auf den dritten Platz seiner Gruppe. Das Weiterkommen in das Achtelfinale der Champions League war nicht mehr möglich. Dorthin zogen Porto und Brügge ein. (dpa)

