Nach Europa ist vor Europa Der 1. FC Union besiegt Frankfurt und klettert wieder auf Rang drei

Der sogenannte Reisekader hat die Fußballer des 1. FC Union in dieser Saison zu Tausenden durch Europa begleitet, doch die größte Herausforderung wartete am Sonntag in der eigenen Stadt auf die Berliner Fans. Die S-Bahn steuerte Köpenick nicht an, bei der Tram gab es Ersatzverkehr, überall Baustellen und Hindernisse. Der Weg zum Stadion An der Alten Försterei war zumindest gefühlt mühseliger als nach Braga, Malmö, Amsterdam oder Brüssel.

Der Anhang kam natürlich trotzdem, feuerte die Mannschaft von den Tribünen lautstark an und auch die Berliner Profis trotzten auf dem Rasen einigen Widrigkeiten. Gegen Eintracht Frankfurt erkämpfte sich Union beim 2:0 (0:0) drei enorm wichtige Punkte. Rani Khedira und Kevin Behrens erzielten beim ersten Erfolg nach fünf Pflichtspielen ohne Sieg die Tore. Damit verbringen die Berliner die Länderspielpause auf Rang drei der Bundesliga und machen einen riesigen Schritt auf dem Weg zur erneuten Europapokalqualifikation.

Urs Fischer hatte bereits am Samstag angekündigt, dass er nach dem 0:3 in Brüssel rotieren würde, das Ausmaß aber offengelassen. Für seine Verhältnisse wirbelte der Schweizer die Mannschaft dann ordentlich durcheinander. In der Defensive rückten Timo Baumgartl und Niko Gießelmann in die Startelf, in der Zentrale bekamen Paul Seguin sowie Janik Haberer den Zuschlag und vorne stürmte Jordan Siebatcheu Pefok neben Sheraldo Becker.

Anfangs sah es aus, als würden die Berliner die von ihrem Trainer geforderte Reaktion auf das schwache Spiel gegen Saint-Gilloise zeigen. Union war präsent, setzte Frankfurt unter Druck und versuchte, schnell umzuschalten. Am besten gelang dies nach einer knappen Viertelstunde, als Danilho Doekhi stark nach vorne verteidigte und Becker schickte. Der Stürmer schoss allerdings aus spitzem Winkel am langen Pfosten vorbei.

Der Berliner Schwung hielt allerdings nicht lange an. Beiden Mannschaften war trotz der Rotation anzusehen, dass sie nach anstrengenden Wochen die Länderspielpause herbeisehnen. Nach verhaltenem Beginn übernahmen dann aber die Gäste die Initiative, hatten viel Ballbesitz und gewannen mehr Zweikämpfe.

1. FC Union - Eintracht Frankfurt 2:0 (0:0) Union: Rönnow - Doekhi, Knoche, Baumgartl (86. Leite), Gießelmann (76. Roussillon) - Juranovic, Seguin, Khedira, Haberer (86. Pantovic) - Becker (76. Leweling), Siebatcheu (67. Behrens).

Frankfurt: Trapp - Tuta, Smolcic, N´Dicka - Buta, Sow, Kamada (82. Alidou), Götze (82. Aaronson), Lenz (73. Max) - Borré (67. Alario), Kolo Muani.

Schiedsrichter: Dingert. Zuschauer: 22.012 (ausverkauft). Tore: 1:0 Khedira (53.), 2:0 Behrens (75.).

Die Geschwindigkeit und Agilität von Randal Kolo Muani bereitete Union zunehmend Schwierigkeiten und besonders die linke Abwehrseite der Berliner hatte zunehmend Probleme. Gießelmann und Baumgartl liefen ihren Gegenspielern zu oft hinterher, hatten aber Glück, dass Aurelio Butas Hereingaben die Präzision fehlten.

Die Eintracht hatte dennoch die besseren Chancen. Kolo Muani köpfte nach einer mit Schnitt getretenen Freistoßflanke des früheren Berliners Christopher Lenz erstaunlich freistehend knapp am Pfosten vorbei. Gegen Daichi Kamada gab Frederik Rönnow eine Kostprobe seiner starken Form und kurz vor der Pause hatte Unions Torwart Glück, dass Kolo Muani seinen missglückten Ausflug bei einem Eckball nicht bestrafte.

In der ersten Halbzeit war Frankfurt klar besser

Die Berliner hatten wie schon in den vergangenen Wochen enorme Probleme damit, sich in die gegnerische Hälfte zu kombinieren. Die vielen langen Bällen auf Jordan brachten die Frankfurter kaum ins Schwitzen und so waren Unions beste Chancen eher Zufallsprodukte. Haberers Schuss aus 20 Metern flog links am Tor vorbei, Seguins Versuch aus ähnlicher Position parierte Kevin Trapp stark. Eine Flanke von Becker verpasste Jordan im Zentrum um einen Schritt.

Besonders kreativ und ansehnlich war das alles nicht, doch das ist seit jeher kein primäres Ziel der Berliner. Hässliche Tore zählen schließlich genauso viel – und so bejubelten die Berliner mal wieder eine Standardsituation. Eine Ecke von Gießelmann landete bei Robin Knoche und flipperte von dort zu Rani Khedira, der aus der Drehung das 1:0 erzielte – es war sein erstes Tor für Union im 81. Spiel.

Die Frankfurter erhöhten danach den Druck und das Risiko, für die Berliner ergaben sich große Räume zum Kontern. Becker nutzte einen dieser Gegenangriffe Mitte der zweiten Hälfte eiskalt aus, stand dabei aber im Abseits. Der Jubel über das 2:0 war aber nur aufgeschoben, denn in der 75. Minute entschied der eingewechselte Kevin Behrens das Spiel mit einer Energieleistung und tunnelte Trapp mit etwas Glück.

