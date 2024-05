Nach Krimi zwischen Düsseldorf und Bochum Schafft die Relegation wieder ab!

Ein kleines Fußball-Wunder war das am Montagabend. Da waren sich alle Beobachter einig. Der VfL Bochum, der mit heftigen teaminternen Verwerfungen und mit einer Hypothek einer 0:3 Hinspielniederlage ins zweite Relegationsduell mit Fortuna Düsseldorf gegangen war, holte den Rückstand noch auf und gewann dramatisch mit 6:5 im Elfmeterschießen. Und das in Düsseldorf. Die Bochumer bleiben erstklassig, Düsseldorf zweitklassig.

Für viele war der Krimi im Abendprogramm auch beste Werbung für den Fußball. Das Spiel hatte alles, vor allen Dingen Emotionen. Teils waren sie nur schwer zu ertragen. Der Schütze des letzten Elfmeters, der Japaner Takashi Uchino, sackte nach seinem Fehlschuss auf dem Rasen zusammen. Er war untröstlich.

Martin Einsiedler findet es nicht fair, dass am Ende ein einziger Schuss über den Aufstieg entscheiden kann.

Sein Schuss über das Tor war das Aus für die Träume, für die die Düsseldorfer eine ganze Saison lang alles investiert hatten. Und sein Fehlschuss bedeutete auch, dass dem Klub Millionen von Euro flöten gehen. Das alles führt zu der Frage, ob die Relegationsduelle trotz all der Dramatik, die sie mit sich bringen können, das richtige Instrument sind.

Ganz blöd aus ihrer Sicht war es ja nicht, was sich die Verantwortlichen bei deren Wiedereinführung zur Saison 2008/09 gedacht haben. Die beiden Spiele bringen zusätzliche TV-Gelder und zementieren zudem die Macht der Elite des deutschen Profifußballs. Im Vergleich zu früher steigen nur noch zwei Klubs direkt in die Zweite Liga ab, der Drittletzte nach einer Saison schafft es in die Relegation – und bis auf sehr wenige Ausnahmen (von den 16 Relegationsrunden seit 2009 gewann 13 Mal der Bundesligist) setzt sich der Bundesligist durch.

Es geht bei der Relegation vor allem um das Establishment des Fußballs, das seine Interessen durchsetzt. Denn fair ist es nicht, dass am Ende einer langen und für Düsseldorf erfolgreichen Saison ein einziger Schuss darüber entscheidet, ob ein Klub den Aufstieg schafft oder nicht. Die Erkenntnis aus dem dramatischen Relegationsspiel zwischen Düsseldorf und Bochum sollte daher sein: Schafft die beiden Spiele nach der Saison am besten wieder ab.