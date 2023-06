Nach rassistischen und islamfeindlichen Äußerungen PSG-Trainer Christophe Galtier in Gewahrsam genommen

Der Trainer des französischen Fußballklubs Paris St. Germain (PSG), Christophe Galtier, und sein Sohn sind wegen des Verdachts der Diskriminierung in Gewahrsam genommen worden. Sie seien am Freitagvormittag in Nizza für Vernehmungen inhaftiert worden, teilte der Staatsanwalt von Nizza, Xavier Bonhomme, mit.

Mitte April waren Ermittlungen wegen des Verdachts der Diskriminierung eröffnet worden. Galtier wird vorgeworfen, sich in seiner Zeit als Trainer des OGC Nizza 2021/22 rassistisch und islamfeindlich über Spieler geäußert zu haben.

Galtier wird nach einer enttäuschenden Saison vermutlich von den katarischen Eigentümern von PSG entlassen. Der Verein musste 2023 zehn Niederlagen hinnehmen und schied im Achtelfinale der Champions League gegen Bayern München aus. Aller Voraussicht nach wird Galtier in Kürze durch Luis Enrique ersetzt. (AFP)