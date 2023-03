Nach Sensationserfolg bei Deutschen Meisterschaften Alle Augen auf Josephina Neumann

Wenn sich von Donnerstag bis Sonntag die weltbesten Nachwuchsspielerinnen der Tischtennisszene im Sportforum Berlin am Weißenseer Weg zusammenfinden, werden alle Augen auf eine Spielerin gerichtet sein. Josephina Neumann ist mit ihren 13 Jahren die Berliner Nachwuchshoffnung beim WTT Youth Contender Berlin.

Neumann, die ebenfalls bei ihrem Verein TTC Berlin Eastside, der neben dem Deutschen Tischtennis-Bund (DTB) mit der Regie des Events betraut ist, in der Bundesliga zum Einsatz kommt, gewann bei der Berlin-Premiere im letzten Jahr bei den unter 13-Jährigen den Titel. „Im letzten Jahr habe ich hier in Berlin den U13-Titel gewonnen. Den will ich natürlich verteidigen,“ so die Zielsetzung der jüngsten Bundesliga-Spielerin aller Zeiten.

Neumann nimmt in zwei Einzelwettbewerben teil

Zusätzlich möchte sich Neumann auch im Einzelwettkampf der U15-Spielerinnen durchsetzen, in dem sie ebenfalls an den Start geht und zum engsten Favoritinnenkreis gehört. In der Altersklasse U13 ist Neumann an Position eins gesetzt, in der U15 ist sie die Nummer zwei der Setzungsliste.

Insgesamt konkurrieren beim Youth Contender rund 500 Nachwuchssportler:innen miteinander in dieser Woche. Seit Montag messen sich bereits die besten Jungen in den fünf Altersklassen U19, U17, U15, U13 und U11. Laut Meldeliste hat aus deutscher Sicht Andre Bertelsmeier in der U19 die größten Medaillenchancen. Insgesamt gehen 27 deutsche Athelt:innen an den Start in Berlin.

Das vom World Table Tennis (WTT) veranstaltete Turnier sei eine wichtige Werbung für den Jugendsport, sagt Alexander Teichmann, Präsident von Eastside. „Wir erwarten wie im Vorjahr eine Veranstaltung mit fantastischem Jugendsport. Wir möchten dem Nachwuchs in unserem Verein und den Jugendlichen in Berlin und Umgebung tolles Tischtennis präsentieren“, sagte Teichmann im Vorfeld. „Die Präsentation der besten Mädchen und Jungen unseres Sports ist ein wichtiger Katalysator für den Jugendsport und für die Motivation des Nachwuchses.“

Dabei sei es laut DTTB-Präsidentin Claudia Herweg wichtig, dass Vergleiche der besten deutschen Jugendlichen mit dem internationalen Nachwuchs auch in Deutschland stattfinden würden. „Der TTC Berlin Eastside hat mit seinem Helferteam auch in diesem Jahr wieder beste Voraussetzungen für das Gelingen dieses WTT-Turniers geschaffen.“ Gespielt wird zunächst im Gruppenformat nach dem System ‚Jeder gegen Jeden‘, die Spielerinnen und Spieler auf den Plätzen eins und zwei erreichen jeweils das Hauptfeld. Dabei werden die insgesamt fünf Einzelwettbewerbe auf drei Gewinnsätze ausgetragen.

Mit viel Selbstbewusstsein dürfte Jospehina Neumann am Donnerstag in das Turnier gehen. Am Sonntag war ihr gemeinsam mit ihrer gleichaltrigen Doppelkollegin Koharu Itagaki aus Bayern ein Sensationserfolg bei den 91. Deutschen Meisterschaften in Nürnberg gelungen. Nach dem Halbfinalsieg gegen die Titelverteidigerinnen und gestandenen Bundesligaprofis Chantal Mantz/Yuan Wan (Langstadt/Weinheim) war das junge Duo erst im Endspiel zu stoppen gewesen. Hinter den hochfavorisierten Sophia Klee/Sabine Winter (Weinheim/Schwabhausen) reichte es am Ende für Silber.

Itagaki wird ebenfalls im U15-Wettkampf an den Start gehen, diesmal allerdings gegen Neumann. Wer am Ende die Nase vorn hat, wird sich zeigen. Was allerdings sicher ist, ist dass das Niveau enorm hoch sein wird.

