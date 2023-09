Neuer Bundestrainer Julian Nagelsmann Das Longboard bleibt in Bayern

Fast auf den Tag genau zwei Jahre ist es her, als Julian Nagelsmann ein Bildchen postete, das seine Anfahrt zum Training beim FC Bayern dokumentierte. Der junge Bundesligatrainer fuhr betont schnittig (leichte Kurvenlage) auf einem Longboard zur Säbener Straße. Zwei Jahre später soll der mit 36 Jahren immer noch für einen Trainer junge Nagelsmann der prominentesten Mannschaft des Deutschen Fußball-Bundes neuen Schwung bringen.

Nun ist nicht davon auszugehen, dass Nagelsmann auf dem Weg zur Pressekonferenz am Freitagmittag im Slalom um die reifen DFB-Herren zum Podium surft. Wer so eine Aufgabe übernimmt, der muss eben die gewünschte Reife mitbringen und die hat der Nagelsmann ja schon gesammelt in der Bundesliga. Mit fast 40 läuft auch ein Nagelsmann zwar Gefahr, nur noch als Berufsjugendlicher durchgehen. Aber sein Schwung sollte dem Nationalteam guttun.

Dass die Bayern-Stars, bis auf Thomas Müller, der wollte noch nichts zur Personalie sagen, nun ob des möglichen neuen Trainers frohlocken, ist klar. Aber auch nicht ungefährlich für den neuen Bundestrainer. Wenn auch nur der Verdacht mitschwingt, dass er seine ehemaligen Klubspieler aufgrund der gemeinsamen Geschichte bevorzugen könnte, dann kann das Unzufriedenheit bei den Nationalspielern aus Nicht-Bayern provozieren.

Dass Nagelsmann mit gutem Ruf aber wenigen Titelen antritt (die Pokalsiege mit Leipzig holten andere, nur Meister werden mit dem FC Bayern ist nicht außergewöhnlich), bedeutet auch: Für den neuen Bundestrainer steht persönlich für seinen Karriereverklauf viel auf dem Spiel bis zur Europameisterschaft im kommenden Jahr, denn er wird ja danach zu einem großen Klub weiterziehen. Der Neue wird also ganz viel gewinnen wollen und das kann gut sein für das DFB-Team.