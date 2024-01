Ohne den gesperrten Trainer Nenad Bjelica Hollerbach schießt den 1. FC Union zu richtungsweisendem Sieg

Danijel Jumic und Marie-Louise Eta standen nebeneinander an der Seitenlinie, und für ein paar Sekunden führten die Assistenten des gesperrten Cheftrainers Nenad Bjelica so etwas wie Synchroncoaching vor. Applaus für einen akrobatischen Abschluss von Robin Gosens, Monieren eines Darmstädter Handspiels, Daumen hoch für die eigene Mannschaft.

Die Fußballer des 1. FC Union Berlin konnten mit der B-Note ihres Trainerteams zwar nicht mithalten, die spielerischen Schwierigkeiten, besonders in der ersten Hälfte, waren angesichts des 1:0 (0:0)-Sieges gegen Darmstadt 98 durch ein Tor von Benedict Hollerbach allerdings nebensächlich. Durch den Erfolg gegen einen direkten Konkurrenten baut Union den Vorsprung auf den Relegationsplatz auf fünf Punkte aus und bekommt langsam Anschluss an das untere Mittelfeld der Bundesliga.

Auf dem Spielfeld herrschte bei Union deutlich mehr Kontinuität als an der Seitenlinie. Im Vergleich zum 0:1 in München am Mittwoch rückte Kevin Behrens für den verletzten Kevin Volland in die Startelf, zudem ersetzte Andras Schäfer im zentralen Mittelfeld Janik Haberer. Taktisch blieben Bjelica und seine Assistenten beim defensiv ausgerichteten 3-5-2.

Die Berliner begannen dennoch schwungvoll. Es waren gerade mal zehn Sekunden gespielt, da sprang Behrens im Pressing in einen Befreiungsschlag von Darmstadts Torhüter Marcel Schuhen. In der dritten Minute setzte sich Hollerbach durch und fand im Strafraum Schäfer. Der Ungar traf den Ball allerdings nicht sauber.

1. FC Union Berlin - Darmstadt 98 1:0 (0:0) Union Berlin: Rönnow - Trimmel, Knoche, Vogt, Leite, Gosens (87. Khedira) - Kral - Tousart, Schäfer (83. Haberer) - Hollerbach (83. Aaronson), K. Behrens (90.+1 Kaufmann). Darmstadt 98: Schuhen - Bader, Riedel (14. Zimmermann), Klarer, Holland (87. Maglica) - Gjasula - Franjic (72. Vilhelmsson), Nürnberger (87. Kempe) - Justvan, Skarke (72. Holtmann) - Pfeiffer. Schiedsrichter: Osmers. Zuschauer: 22.012 (ausverkauft). Tor: 1:0 Hollerbach.

Auf der anderen Seite hatte Unions Leihgabe Tim Skarke eine erste Chance, Kevin Vogt konnte den Schuss aber gerade noch blocken. Anschließend kam das Geschehen zum Erliegen – und das im wahrsten Sinne des Wortes. Erst musste Darmstadts Clemens Riedel auf dem Rasen behandelt und ausgewechselt werden, dann warfen die Berliner Fans aus Protest gegen den Investorendeal der Bundesliga Tennisbälle aufs Feld. Insgesamt blieb das Spiel fünf Minuten unterbrochen.

Als es dann weiterging, passierte allerdings nicht mehr viel Nennenswertes. Beide Mannschaften neutralisierten sich im Mittelfeld, es gab Zweikämpfe und viel Laufarbeit, aber kaum Strafraumszenen. Union fehlten wie so oft in den vergangenen Spielen Ideen im Offensivspiel. Der Ball lief zu langsam, die Aktionen waren vorhersehbar. Schäfer war zwar überall zu finden und brachte mit seinen Tiefenläufen Unruhe, doch große Probleme bereitete Union den Gästen nicht.

Das änderte sich nur in einer kurzen Druckphase nach einer halben Stunde. Ein Kopfball von Lucas Tousart flog allerdings ebenso über das Tor wie ein Schuss von Behrens aus aussichtsreicher Position. Der Stürmer hatte im Hinspiel seine letzten beiden Treffer erzielt und agierte wie so oft engagiert, aber glücklos vor dem Tor. Darmstadt kam durch Bartol Franjic und Julian Justvan zu gefährlichen Gelegenheiten. Doch Frederik Rönnow, dessen Vertragsverlängerung laufstark gefeiert wurde, musste nicht eingreifen.

Wirklich zufrieden konnten Jumic, Eta und Bule nicht sein mit der Leistung ihrer Mannschaft in der ersten Hälfte, die Berliner kamen dann aber druckvoller aus der Kabine. Christopher Trimmel verfehlte das Tor aus der Distanz und nur wenig später bot sich Hollerbach die große Chance zur Führung. Von einem Darmstädter kam der Ball zu Unions Stürmer, der frei vor dem Tor allerdings an der Fußabwehr von Schuhen scheiterte.

Eine Viertelstunde später machte es Hollerbach nach mustergültiger Vorarbeit von Schäfer besser und bereitete den Gästen mit seiner Schnelligkeit auch danach viel Mühe. Darmstadt fehlten offensiv die Mittel, um Union ernsthaft in Bedrängnis zu bringen, und so durfte sich auch Nenad Bjelica in seiner Loge über einen enorm wichtigen Sieg freuen.