Para-Sportler des Jahres Forster glückstrunken, Schäfer cool

Die Rede von Friedhelm Julius Beucher lockte die Gäste beim Gala-Abend des Deutschen Behindertensportverbands (DBS) auf eine falsche Fährte. In Düsseldorf wurden am Samstag die Para-Sportlerinnen und -Sportler des Jahres ausgezeichnet, und der DBS-Präsident eröffnete den Abend mit seinen Worten. „Ein Jahr vor den Paralympics in Paris haben wir einen Para-Sport-Sommer erlebt, der seinesgleichen sucht“, sprach Beucher: „Bei der Fülle an Titeln und Triumphen war es eine große Herausforderung, überhaupt die Nominierten für die öffentliche Wahl festzulegen.“

Bei der Ehrung der Sportlerin des Jahres jubelte wenig später dann jedoch eine Athletin aus dem Winter. Die Para-Ski-Alpinläuferin Anna-Lena Forster hatte wie im Vorjahr die meisten Stimmen erhalten und gewann die Wahl vor – der 17-jährigen Linn Kazmaier, die in den Nordischen Para-Skidisziplinen startet und im vergangenen Jahr noch die Kategorie der Para-Nachwuchssportler*in gewann. Erst auf den weiteren Plätzen folgten mit Annika Zeyen-Giles (Para-Radsport), Tanja Scholz (Para-Schwimmen) und Irmgard Bensusan (Para-Leichtathletik) Sommersportlerinnen, die in Paris dabei sein werden.

Schaffelhubers Fußstapfen? Längst ausgefüllt

Für Forster war es eine weitere Bestätigung ihrer bemerkenswerten Karriere. Die 28-Jährige füllt längst die großen Fußstapfen aus, die Anna Schaffelhuber einst hinterlassen hatte. 2018 hatte die Wachablösung der damaligen Dauersiegerin im Monoski bei den Paralympics in Südkorea stattgefunden. Es war einer der wenigen Momente, in denen man Forster, die mit einer Fehlbildung am linken Bein und einem fehlenden rechten Bein zur Welt kam, ohne ihren Rollstuhl erleben durfte.

Para-Sportlerin des Jahres 1. Anna-Lena Forster (Para-Ski alpin / 24,68 Prozent der Stimmen) Monoski-Fahrerin Anna-Lena Forster jubelte bei der WM viermal über Gold. © IMAGO/Beautiful Sports 2. Linn Kazmaier (Para-Ski nordisch / 24,33 %) Die 17-jährige Linn Kazmaier, im vergangenen Jahr Nachwuchssportlerin des Jahres, gewann gemeinsam mit Guide Florian Baumann viermal WM-Gold im Langlauf und im Biathlon. © IMAGO/Ralf Kuckuck 3. Annika Zeyen-Giles (Para-Radsport / 18,44 %) Bei der WM verteidigte Annika Zeyen-Giles ihren Titel im Straßenrennen und holte bei der EM Gold im Zeitfahren. © IMAGO/Ralf Kuckuck 4. Tanja Scholz (Para-Schwimmen / 17,03 %) Tanja Scholz gewann in diesem Jahr vier WM-Titel. Ihre Erfolge über 100 Meter Freistil und 150 Meter Lagen holte sie innerhalb von nur 25 Minuten. © IMAGO/Ralf Kuckuck 5. Irmgard Bensusan (Para-Leichtathletik / 15,53 %) Irmgard Bensusan feierte mit ihrem WM-Sieg über 200 Meter ihren vierten Triumph bei Para-Leichtathletik-Weltmeisterschaften. © IMAGO/PanoramiC

An Krücken stand sie glückstrunken auf der Tanzfläche im Deutschen Haus und versuchte noch immer, ihren Sensationssieg zu begreifen. Sie überstrahlte alles am Abend ihres Erfolgs und trat mit der ersten von zwei Goldmedaillen in Pyeongchang ins Scheinwerferlicht: Nach sieben Paralympics-Siegen in Folge hatte Forster die unglaubliche Erfolgsserie der legendären Schaffelhuber erstmals durchbrochen.

Goldmedaillen bei Paralympics und Weltmeisterschaften

„Anna“, hatte Präsident Beucher zum Karriereende von Schaffelhuber 2019 dann gesagt: „Wird uns fehlen“, als Fürsprecherin und Medaillengarantin. Doch schon damals hatte Beucher die Rechnung ohne Forster gemacht. Sie zählt mit 13 Goldmedaillen bei Paralympics und Weltmeisterschaften heute zu den erfolgreichsten Para-Sportlerinnen Deutschlands. Und wie die Wiederholungswahl zur Sportlerin des Jahres beweist: auch zu den beliebtesten.

„Anna-Lena war schon immer dieses freudestrahlende Kind, das überall ankam“, hatte Mutter Forster in einem Interview mit dieser Zeitung mal gesagt. Bekommt man zudem noch eine gehörige Portion Ehrgeiz in die Wiege gelegt, kann daraus schon mal eine charismatische Gewinnerin werden, wie es Forster heute ist.

Bei den Männern gewinnt Schäfer – mit neuer Coolness

Beuchers Worte wurden auch bei der Wahl zum Para-Team des Jahres nicht erhört. Die Langlauf-Staffel im Para-Ski nordisch um Sebastian Marburger, Marco Maier, Kazmaier, Florian Baumann, Nico Messinger und Robin Wunderle machte das Rennen vor den Para-Radsportlern und -Ruderern.

Immerhin: Para-Nachwuchssportler des Jahres wurde mit dem 21 Jahre alten Kugelstoß-Weltmeister Yannis Fischer ein Paris-Fahrer.

Para-Team des Jahres 1. Langlauf-Staffel (Para-Ski nordisch: Marco Maier, Sebastian Marburger, Nico Messinger & Guide Robin Wunderle, Linn Kazmaier & Guide Florian Baumann / 40,27 %) Die offene deutsche Langlauf-Staffel mit Sebastian Marburger, Linn Kazmaier (plus Guide Florian Baumann), Nico Messinger (mit Guide Robin Wunderle) und Marco Maier gewann WM-Gold über 4 x 2,5 Kilometer. © IMAGO/Ralf Kuckuck 2. WM-Team Relay (Para-Radsport: Johannes Herter, Vico Merklein, Annika Zeyen-Giles / 32,25 %) Das Handbike-Trio Annika Zeyen, Johannes Herter und Vico Merklein fuhr am letzten WM-Tag nach 15,3 km in 25:50 Minuten auf Platz zwei, nur Frankreich war 15 Sekunden schneller. © IMAGO/Beautiful Sports 3. Mixed-Vierer (Para-Rudern: Jan Helmich, Susanne Lackner, Marc Lembeck, Kathrin Marchand, Inga Thöne / 27,49 %) Der Para Mixed-Vierer mit Susanne Lackner, Jan Helmich, Marc Lembeck, Kathrin Marchand, und Inga Thöne gewann WM-Bronze und EM-Silber und löste das Ticket für die Paralympics in Paris. © IMAGO/Aleksandar Djorovic

Und auch bei der Männer-Wahl sollte Beuchers Rede dann aufgehen: Mit Leon Schäfer gewann ein Leichtathlet, der bei der WM im zurückliegenden Sommer im Weitsprung mit Prothese seinen eigenen Weltrekord ausbaute. Der 26-Jährige, dem nach einer Krebserkrankung sein rechter Unterschenkel amputiert werden musste, bereichert den deutschen Para-Sport neben seinen Topleistungen mit einer neuen Art der Coolness, die ein Markus Rehm, schaffelhubiger Dauersieger in einer anderen Weitsprungklasse, so nicht bietet und die vor den Spielen in Paris wohl noch stärker vermarktet werden wird.

Para-Sportler des Jahres 1. Léon Schäfer (Para-Leichtathletik / 24,68 %) Der 26 Jahre alte Leon Schäfer verbesserte in diesem Sommer in Paris seinen eigenen Weltrekord und holte WM-Gold im Weitsprung. © IMAGO/Mika Volkmann 2. Martin Schulz (Para-Triathlon / 21,55 %) Der 33-jährige Martin Schulz dominiert seine Sportart seit einem Jahrzehnt und schaffte in dieser Saison zum vierten Mal das Double aus WM- und EM-Titel. © IMAGO/Beautiful Sports 3. Marco Maier (Para-Ski nordisch / 20,33 %) Marco Maier schaffte in dieser Saison endgültig den Sprung in die Weltspitze und gewann drei Goldmedaillen im Para-Biathlon und Para-Langlauf. © IMAGO/Ralf Kuckuck 4. Taliso Engel (Para-Schwimmen / 17,57 %) Der 21 Jahre alte Taliso Engel verteidigte bei der WM seinen Titel über 100 Meter Brust und bleibt damit über diese Distanz amtierender Paralympics-Sieger, Welt- und Europameister. © IMAGO/camera4+ 5. Matthias Schindler (Para-Radsport / 15,87 %) Matthias Schindler wurde innerhalb von nur acht Tagen Welt- und Europameister. Nach einigen zweiten und dritten Plätzen waren es die ersten beiden großen Titel des 41-Jährigen. © IMAGO/Beautiful Sports

Schäfer, tätowiert und gepierct, hatte seinen WM-Sieg im Juli zum Spektakel gemacht. Mit dicker schwarzer Spiegelsonnenbrille betrat der Modellathlet das Stadion in Paris und hatte das Publikum schnell auf seiner Seite. Dass sich der Wettkampf erst mit seinem letzten Versuch entscheiden sollte, tat natürlich sein Übriges zu der Schäfershow.

In seiner Rede schlug DBS-Präsident Beucher den Bogen zu „weitaus wichtigeren Themen, die uns große Sorgenfalten bereiten“. Sport sei mehr als nur die schönste Nebensache der Welt: „Sport verbindet Menschen unterschiedlicher Religionen und Hautfarben, Sport schafft Begegnungen – und der Sport hat das Zeug zu einer Friedensbewegung. Das ist gerade in diesen Zeiten von unschätzbarem Wert und ein hohes Gut“, sagte der meinungsfreudigste unter den deutschen Sportfunktionären.

„Sportereignisse wie Olympia und Paralympics setzen ein Zeichen für den Zusammenhalt auf der Welt. Diese Hoffnung habe ich, wenn ich an die Spiele in Paris denke. Und die Hoffnung und Zuversicht sollten wir uns auch in dunklen Zeiten nicht nehmen lassen. Lasst uns an diese Kraft des Sports glauben“, sagte Beucher.