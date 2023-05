Potsdam steigt aus der Bundesliga ab Vom Champions-League-Sieger zum Zweitligisten

Bei der deutlichen Niederlage erzielte sowohl Verene Wieder (5./32. Minute) als auch Jill Bayings (12./47.) einen Doppelpack. Kurz vor der Pause traf zudem Lara Marti (45.). Turbine konnte sich von dem frühen Rückstand nicht erholen und so gelang lediglich Stürmerin May Kyokawa in der 21. Minute der zwischenzeitliche Anschlusstreffer. Am Ende steht mit dem 1:5 bereits die 16. Saisonniederlage.

Nur mit einem Sieg hätte Potsdam die Chance auf den Klassenerhalt noch wahren können. Zumal das Team um Trainer Marco Gebhardt gleichzeitig auf die Konkurrenz hätte hoffen müssen. Turbines direkte Tabellennachbarn Meppen und Köln treffen erst am Sonntag aufeinander.

Traditionsverein Turbine Potsdam Seit 1997 spielte Turbine Potsdam in der 1. Bundesliga. Seitdem ist der Verein sechsmal deutscher Meister geworden und führt dazu die Ewige Tabelle an. Erst im letzten Jahr belegte Turbine den vierten Tabellenplatz und verpasste somit nur knapp die Champions-League-Qualifikation.

In der letzten Saison hatte Potsdam erst am letzten Spieltag den Einzug in die Champions League verspielt. Ein Jahr später steht nun der Abstieg in die zweite Liga. Damit verliert die Bundesliga ebenfalls einen der letzten reinen Frauenfußballclubs. Mit RB Leipzig als Aufsteiger kommt hingegen erneut ein Verein mit einem starken Männerteam im Hintergrund dazu. Ein baldiger Wiederaufstieg der Turbine gilt aufgrund der hohen finanziellen Einbußen zudem als unsicher.

Jennifer Cramer, die bereits von 2008 bis 2019 bei der Turbine spielte, bedauerte den Abstieg des Traditionsvereins, es fiele ihr schwer direkt nach dem Spiel ihre Emotionen in Worte zu fassen. Die 30-jährige Abwehrspielerin sieht besonders die zwölf Niederlagen in Folge als Grund für den Abstieg: „Das haben wir ein bisschen in der Hinrunde verspielt, wo drum herum viel Unruhe war, wo sehr viele Sachen nicht ganz so zusammengepasst haben.“ Trotz des vorzeitigen Abstieg wolle man sich auch in den letzten beiden Spielen gegen die Spitzenteams Eintracht Frankfurt und Bayern München noch einmal ordentlich präsentieren, betonte Cramer. Es dürften vorerst schließlich die beiden letzten in der Bundesliga bleiben.