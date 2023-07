Pride in der Sportwelt „Das Thema LGBTIQ* wird in den Vereinen immer sichtbarer“

Nach der Pride ist vor der Pride. Und aus diesem Grund findet am kommenden Wochenende, eine Woche nach dem Christopher Street Day in Berlin, wieder die Sportpride statt. Dabei zeigen sich Verbände, Vereine und Fans zum nunmehr vierten Mal solidarisch mit queeren Sportler*innen. „Die Sportpride ist während Corona entstanden, um weiterhin sichtbar zu bleiben“, erklärt Christian Rudolph vom Bundesvorstand des Lesben- und Schwulenverband und Vielfaltsbeauftragter des DFB.

„Die Idee dahinter ist, dass möglichst viele, die im Sport aktiv sind, ihre Solidarität komplett sichtbar machen.“ Im vergangenen Jahr gab es unter dem Hashtag #Sportpride mehrere hundert Posts von Vereinen, Funktionären, Fans und Sportler*innen aus sämtlichen Sportarten. Der Deutsche Olympische Sportbund (DOSB) und der Deutsche Fußball-Bund (DFB) sind seit dem ersten Jahr mit dabei. Auch einige Berliner Profiteams waren vertreten, zum Beispiel Hertha BSC, der Landessportbund Berlin, die Eisbären und die BR Volleys.

EuroGames 2023 Die EuroGames sind ein Sportevent, das sich vor allem an queere Personen richtet, grundsätzlich aber allen Personen offen steht. In diesem Jahr finden die Games vom 26. bis 30. Juli in Bern statt. Dabei soll ein Zeichen für Vielfalt und Inklusion gesetzt werden. Sportarten wie Wandern, Badminton, Bowling und Floorball sind vertreten.

Gegründet wurde die Initiative ursprünglich von mehreren Organisationen wie dem LSVD und den Fußballfans gegen Homophobie. „Mich begeistert, dass wir nicht mehr nur virtuell mit den Hashtags aktiv sind, sondern auch auf CSDs vertreten sind“, sagt Rudolph. „In diesem Jahr hatten wir sogar ein eigenes Motto: Loud and proud im Sport.“

In diesem Zusammenhang hatten der DFB und einige queere Sportvereine in diesem Jahr auch einen eigenen Wagen beim CSD in Frankfurt. „Viele Verbände wie der Tennisverband haben außerdem eigene Aktionen gestartet“, sagt Rudolph.

Am Mittwoch starten in Bern die EuroGames

„Loud und proud“ ist in vielen Bereichen des Sports weiterhin eine Herausforderung. Gerade queere Sportler*innen treffen oftmals auf Hürden und berichten von Diskriminierung. Doch zunehmend machen immer mehr Profisportler*innen öffentlich, queer zu sein.

In Berlin etwa sprach der Ex-Profivolleyballer Benjamin Patch während seiner Zeit bei den BR Volleys darüber und auch Nationalspielerin Lena Oberdorf, die derzeit bei der WM im Einsatz ist, berichtete im britischen Guardian über die Beziehung zu ihrer Freundin und sagte: „Ich wünschte, jeder schwule Fußballer könnte sich einfach outen und akzeptiert werden. Die Gesellschaft macht es Männern schwer.“

Rudolph beobachtet aber auch einige positive Entwicklungen: „Das Thema LGBTIQ* wird in den Vereinen immer sichtbarer. Viele Vereine beteiligen sich an Aktionen im Pride Monat.“ Die diesjährige Sportpride findet nicht nur virtuell statt, sondern auch in Bern, wo am Mittwoch die EuroGames starten, eine Multisport-Veranstaltung, die sich speziell an queere Personen richtet.

„Wenn wir auch in anderen Positionen zu mehr Sichtbarkeit beitragen könnten, zum Beispiel bei Trainer*innen oder Schiedsrichter*innen, wäre das toll“, sagt Rudolph. Auf die Sportpride erhalten er und seine Kolleg*innen größtenteils positive Reaktionen. Zwar gäbe es in den Kommentarspalten auch vereinzelt negative Meinungsäußerungen, insbesondere im Fußball-Kontext. „Das ist schade, aber verwundert nicht.“

Rudolph findet es wichtiger zu betonen, dass die wenigen negativen Kommentare zahlenmäßig in keiner Relation zu den tausenden Likes stünden. Und am Wochenende bei der Sportpride dürften es noch mehr unterstützende Reaktionen geben – nicht nur virtuell.