Jene Berliner und Brandenburger, die es für gewöhnlich gut mit Hertha BSC meinen und am Samstagnachmittag nicht ins Olympiastadion gekommen waren, hatten nicht so arg viel falsch gemacht. Die, die trotzdem kamen, es waren ohnehin nur 35 049 Zuschauer, werden sich so ihre Gedanken gemacht haben.

Positiv aus Berliner Sicht war nur das Bekenntnis der Zuschauer zu Jordan Torunarigha nach dem Rassismus-Vorfall im Pokalspiel bei Schalke 04. Die Fans hielten kleine Plakate mit der „25“ hoch, Torunarighas Rückennummer.

Seit Jürgen Klinsmann das Traineramt Ende November übernommen hat, lagen Anspruch und Wirklichkeit nie weiter auseinander als am Samstagnachmittag. Hertha verlor das Heimspiel gegen Mainz 05 mit 1:3 (0:1) und gerät wieder stärker in Abstiegsnot.

Es war eine denkbare schwache erste Halbzeit, die Hertha gegen die noch stärker abstiegsgefährdeten Mainzer anbot.

Trainer Klinsmann hatte bis auf zwei Ausnahmen seine Pokalelf ins Rennen geschickt. Für Marvin Plattenhardt und Per Skjelbred waren Maximilian Mittelstädt und Marko Grujic reingerückt. Doch das ohne den gewünschten Effekt.

Zwar hatten die Berliner nach einer Ecke durch einen Kopfball von Niklas Stark die erste Chance, doch das sollte es dann auch gewesen sein mit den offensiven Bemühungen in der ersten Halbzeit. Mainz dagegen spielte frech, lief die Berliner früh an. Herthas Spielaufbau war pomadig und durchschaubar.

Schließlich gingen die Gäste nach einer Viertelstunde in Führung. Vorausgegangen war ein Einwurf der Gastgeber, der nach einer misslungenen Aktion von Pascal Köpke beim Gegner landete. Dann tanzte Quaison auch noch Stark im Strafraum aus und erzielte die Führung.

Gegentreffer verunsichert Hertha

Der Gegentreffer verunsicherte Hertha zusätzlich. Die Mannschaft wirkte behäbig und zittrig. Vor allem die Abwehr, zuletzt verlässlich stabil, wirkte phasenweise wie ein Hühnerstall, der Besuch vom Fuchs bekommt. Die Berliner durften sein, nicht mit einem 0:2 oder 0:3 in die Pause zu gehen, weil Mainz die Konter zu fahrig ausspielte. Die beste Chance vergab Torschütze Quaison nach einer guten halben Stunde.

Klinsmann hatte schließlich ein Einsehen. Zu Beginn der zweiten Halbzeit brachte er Dodi Lukebakio und Javairo Dilrosun für Grujic und Stark. Personell war jetzt bei den Gastgebern viel Offensivpower auf dem Feld. Dass das nicht viel heißen muss, bewiesen die ersten 15 Minuten des zweiten Abschnitts. Hertha war zwar feldüberlegen und hatte auch einige Aktionen, doch so richtig zwingend waren diese nicht. Die größte Chance war ein Distanzschuss Lukebakios, der knapp drüber ging.

Doch mit zunehmender Zeit spielte Hertha sich in der Hälfte der Mainzer fest. Während Stürmereinkauf Piatek immer noch auf sein erstes, verwertbares Anspiel im Strafraum wartete, liefen die Berliner weiter dem Rückstand hinterher.

Mainz steht sicher

Die Mainzer ließen sich von den wilden, aber oft durchschaubaren Angriffen der Herthaner, die nun ein klares Eckenplus hatten, nicht beirren. Ihr Fünfer-Abwehrriegel stand weiterhin recht sicher, und nach vorn ergaben sich immer mal wieder Konterchancen.

Mit Beginn der Schlussphase griff Klinsmann zum letzten Mittel. Für Köpke kam Kapitän Vedad Ibisevic, der zuletzt im vorigen Jahr auf Einsatzminuten gekommen war. Und tatsächlich ging noch mal ein Ruck durch die Mannschaft und die Fans in der Ostkurve. Entgegen seiner Gewohnheit verbrachte Klinsmann nun die letzten Minuten stehend in seiner Coachingzone. Doch die Zeit lief immer weiter runter.

Mehr zum Thema 35.000 Jordan Torunarighas Herthas Fans setzen ein Zeichen gegen Rassismus

Hertha drückte auf den Ausgleich, ging dabei das Risiko ein, das zweite Tor zu schlucken. Und so kam es. Acht Minuten vor dem Ende erzielte Quaison das 2:0. Fast im Gegenzug fiel der Anschlusstreffer, weil Jeffrey Bruma ein Eigentor unterlief. Dann wurde es hektisch. Unter anderem sah Herthas Marius Wolf Gelb-Rot. Mainz dagegen erhielt noch einen Strafstoß in der Nachspielzeit, den Quaison zum 3:1-Endstand verwandelte.