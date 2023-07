Queerer Footballer Byron Perkins „Schwarze Athleten brauchen Unterstützung“

Er habe es nicht verdient, zu leiden, sagt der Footballer Byron Perkins in einem Instagram-Video. „Und ich habe es nicht verdient, mich an die Ideen der Gesellschaft zu ketten und mich für wertvoll zu halten, nur weil jemand anderes das gesagt hat.“ So reagierte der Footballer vor wenigen Tagen auf die Frage, warum er öffentlich gemacht habe, schwul zu sein.

Bereits zu Beginn des Monats postete der Footballer von der Hampton University ein Foto mit seinem Freund und schrieb dazu: „Happy Pride, Love. Ich weiß zwar nicht viel, aber ich weiß, dass ich dich liebe.“ Aktuell ist er Defensive Back an der Hampton University, zuvor spielte er an der Purdue University.

Perkins ist der erste Footballer der Historically Black Colleges and Universities (HBCU), der öffentlich macht, queer zu sein. Sein Team spielt in der NCAA Division I, das ist die zweithöchste Liga im College-Football in den USA. Dort treten Perkins und seine Mannschaft gegen zwölf weitere Teams aus Bundesstaaten von Maine bis South Carolina an.

Bereits im vergangenen Jahr sagte er in einem Interview mit „OutSports“, dass gerade junge schwarze Athleten Vorbilder und Unterstützung brauchten. „Ich möchte das Stigma beenden. Ich möchte, dass die Leute wissen, dass sie sie selbst sein können. Es geht um den Jungen, der das sieht und denkt, dass er auch er selbst sein kann.“ Er könne verstehen, dass religiöse Aspekte eine Rolle spielten. „Aber man kann religiös sein und an Gott glauben.“ Vom Magazin wurde er im vergangenen Jahr zum „Male Hero of the Year“ gewählt.

In den sozialen Medien erhielt er viel Zuspruch für seinen Instagram-Post. Im Jahr 2019 hatte der NFL-Profi Ryan Russel in einem sehr persönlichen Essay öffentlich gemacht, bisexuell zu sein. Zuvor war nur Michael Sam offen mit seiner Homosexualität umgegangen