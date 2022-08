Es ist angesichts der vielen fußballerischen und gesellschaftlichen Geschehnissen schwer zu glauben, doch das Debüt des 1. FC Union in der Fußball-Bundesliga liegt gerade mal drei Jahre und zwei Tage zurück. Rasenballsport Leipzig nahm den Aufsteiger am 18. August 2019 mit 4:0 eindrucksvoll auseinander und obwohl das Köpenicker Publikum die Mannschaft danach noch minutenlang feierte, schwang durchaus die Frage mit, ob solch ein Gegner vielleicht einfach ein paar Nummern zu groß ist.

Drei Jahre später beantworten sich solche Gedankenspiele von selbst. Union besiegte die Leipziger durch Tore von Jordan Siebatcheu Pefok und Sheraldo Becker am Samstagabend in der Bundesliga zum vierten Mal in Folge und verpasste die erstmalige Tabellenführung durch das 2:1 (2:0) vor 21.056 Zuschauern nur um ein mickriges Törchen.

Wie schon in den vergangenen Duellen protestierten die Berliner Fans nicht nur mit Bannern und Sprechchören gegen das österreich-sächsische Franchise, sondern auch mit einem Stimmungsboykott in der Anfangsviertelstunde. Das Spielgeschehen bot allerdings auch nicht allzu viel Anlass zu Gefühlsausbrüchen. Die Leipziger hatten in den ersten zehn Minuten gut 80 Prozent Ballbesitz, doch Lücken in der kompakten Berliner Defensive fanden sie nicht. Unions Fans unterbrachen ihr Schweigen nur bei einem riskanten, aber gelungen Zweikampf von Christopher Trimmel, der Timo Werner den Ball im Strafraum mit viel Körpereinsatz abnahm. Lauter als der Jubel für den Berliner Kapitän waren nur die Schmährufe für den Leipziger Stürmer.

Als der Capo der Union-Ultras auf der Waldseite das Publikum bereits auf das Ende der Stille vorbereitete, wäre ihm Julian Ryerson beinahe zuvorgekommen. Nach einer Flanke von Andras Schäfer und Ablage von Janik Haberer schoss der Norweger auf das linke untere Eck, doch Mohamed Simakan klärte kurz vor der Linie.

Wenige Sekunden später legten die Fans dann aber doch richtig los – und erlebten kurz darauf einen Schreckmoment. Benjamin Henrichs spielte einen Ball hinter die Berliner Abwehrkette und der schnelle Werner überwand Torwart Frederik Rönnow mit einem cleveren Lupfer. Der Pfosten bewahrte Union jedoch vor dem Rückstand.

Abgesehen von dieser Großchance standen die Gastgeber defensiv aber sehr kompakt, verschoben clever und setzten mit zunehmender Spielzeit immer mehr eigene Akzente. Trainer Urs Fischer hatte im Vorfeld gesagt, dass es nicht reichen werde, sich nur im eigenen Strafraum einzumauern – und das beherzigte seine Mannschaft zusehends. Beide Mannschaften spielten formell in der gleichen 3-5-2-Formation, Leipzig interpretierte diese aber deutlich offensiver. So ergaben sich bei den Sachsen nach Ballverlusten große Lücken, in die Union wiederholt hineinstach.

Das Publikum ist entzückt

Besonders Andras Schäfer zeigte mit seiner Dynamik und einem guten Gefühl für freie Räume, dass er vielleicht eher früher als später in die Rolle des nach Hoffenheim gewechselten Grischa Prömel hineinwachsen kann. Immer wieder überbrückte er das Mittelfeld schnell und setzte das exzellente Berliner Sturmduo ein.

Eine Flanke von Becker verpasste Siebatcheu noch knapp, doch wenig später führte eben jene Kombination zum 1:0. Union schaltete gegen unsortierte Leipziger schnell, Becker steckte kurz vor dem Strafraum durch und der Neuzugang aus der Schweiz schob den Ball eiskalt an Rasenballsports Ersatztorwart Janis Blaswich vorbei.

Dass Siebatcheu allerdings nicht ausschließlich ein Strafraumstürmer ist, zeigte er in den folgenden Minuten. Erst blockte er einen Leipziger Abschluss am eigenen Fünfmeterraum, dann leitete er den Ball bei einem Konter direkt weiter auf Becker – und was der Nationalspieler von Suriname dann machte, war ein weiterer eindrucksvoller Beweis seines spielerischen Fortschritts. Sein Gegenspieler spekulierte auf einen Abschluss mit dem starken rechten Fuß, doch Becker machte einen Haken nach innen und schoss mit links unhaltbar ein.

Würden die Berliner auf der Anzeigetafel eine Livetabelle einblenden, die Fans hätte ihre Mannschaft in diesem Moment zum ersten Mal an der Spitze gesehen. Entzückt war das Publikum dennoch und die Mannschaft setzte die nun ziemlich geschockten Leipziger mit ihrem Pressing weiter unter Druck. Becker verpasste mit einem Schuss aus spitzem Winkel kurz vor dem Pausenpfiff allerdings das 3:0.

Leipzigs Trainer Domenico Tedesco reagierte in der Halbzeit auf die schwache Leistung seiner Mannschaft und brachte Marcel Halstenberg für Josko Gvardiol. Rasenballsport hatte nun viel Ballbesitz und schnürte Union am Strafraum ein, doch zu klaren Abschlüssen reichte dieses optische Übergewicht nicht.

Die erste Chance der zweiten Halbzeit gehörte erneut dem starken Siebatcheu, seine Direktabnahme flog allerdings links am Leipziger Tor vorbei. Wenig später nahm Fischer den US-Nationalspieler vom Platz und brachte mit Kevin Behrens einen frischen Stürmer. Auch die weiteren Wechsel brachten aber kaum noch Entlastung. Leipzig drückte, Union kämpfte, doch der Anschlusstreffer lag in der Luft. Einmal konnte Julian Ryerson noch in höchster Not auf der Linie klären, doch in der 83. Minute war es passiert. Willi Orban traf per Kopf und nun hieß es zittern für die Berliner. Die zwischenzeitliche Tabellenführung war mit dem 2:1 zwar dahin, doch das störte niemanden, als Schiedsrichter Deniz Aytekin endlich abpfiff.